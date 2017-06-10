Регион увеличивает финансирование на подготовку районов к зиме

На заседании координационного совета глав муниципалитетов в Котласе под председательством губернатора Игоря Орлова, обсудили исполнение местными властями полномочий по организации теплоснабжения в районах.

Министр ТЭК и ЖКХ Поморья Андрей Поташев напомнил, что в 2016 году на подготовку объектов ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему периоду из бюджетов всех уровней было направлено около трёх миллиардов рублей.

— В районах области выполнены капитальный ремонт и замена 30 км тепловых, 12,6 км водопроводных, 2,7 км канализационных и 1 288 км электрических сетей. К работе в зимний период были подготовлены 663 котельные, – подчеркнул Андрей Поташев.

Глава регионального ведомства отметил положительную динамику финансирования мероприятий по подготовке к зиме. Что касается распределения средств, то большая часть (1,8 миллиарда рублей) из них ушла на текущий и капитальный ремонты, а также модернизацию объектов ТЭК и ЖКХ.

Ещё около миллиарда рублей потратили на закупку топлива, 43 миллиона рублей – на формирование аварийного запаса ресурсов, а 89 миллионов – на строительство объектов ЖКХ в Устьянском, Вельском, Холмогорском районах, Архангельске и Мирном.

На модернизацию – 129 миллионов

В минувшем году областная казна вложила в модернизацию энергетического комплекса Поморья 96 миллионов рублей, еще 33 миллиона добавили муниципалы «кошельки».

Благодаря этому в регионе провели капремонт трёх котельных, 18 участков тепловых сетей протяжённостью 22,9 км, 16 участков водопроводных сетей протяженностью 6,7 км и 15 объектов водоснабжения и водоотведения.

Одним из источников финансирования мероприятий стали субсидии областного бюджета, направляемые ресурсоснабжающим предприятиям для возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере ТЭК и ЖКХ.

— В прошлом году на эти цели региональная казна направила 3,1 миллиарда рублей, а с января по май 2017 года – 2,2 миллиарда рублей, – заключил Андрей Поташев.

Объекты ТЭК и ЖКХ должны быть переданы в концессию

— Проведённая аналитика показывает ежегодное увеличение расходов на текущий и капитальный ремонт в среднем на 15 процентов. Перед правительством области стоит задача увеличения доли инвестиций в строительство и реновацию объектов ЖКХ и энергетики в рамках концессионных инструментов, которые создают справедливую и конкурентоспособную среду для нашей отрасли, – отметил министр.

Он сообщил, что из 6 780 объектов ТЭК и ЖКХ в концессию сегодня передано только 387, еще 350 предполагается передать до конца этого года.

– Около 6 000 объектов или в аренде, или в иной форме эксплуатируются и мы не видим, что арендаторы вкладывают средства в модернизацию, – заявил Андрей Поташев. – Пример вам – Сольвычегодск. Потратили восемь миллионов рублей на подготовку к ОЗП, а в результате «Архоблэнерго» спасало ситуацию. Мы будем идти навстречу только тогда, когда увидим. что за объекты энергетики отвечают надёжные партнёры. Тем более, тарифная политика позволяет сегодня учитывать реальные расходы на подготовку к зиме.

Министр привёл в пример опыт главы МО «Город Архангельск» Игоря Годзиша, который создал небольшой резервный фонд на случай перебоев и ЧС и держал его вплоть до апреля, и рекомендовал главам по возможности поступить также.



«Не тянуть до прихода нового отопительного сезона»

Глава Мезенского района Надежда Ботева подчеркнула, что они уже готовы к заключению концессионных соглашения и ждут реакции со стороны «Архоблэнерго».

Глава Плесецкого района Алексей Сметанин поблагодарил Андрея Поташева за совместную работу по переводу на концессию объектов теплоэнергетики посёлка Савинский.

Подводя итог, губернатор Игорь Орлов подчеркнул, что переход на концессиональные отношения должен стать во главу угла во всех муниципалитетах.

Отдельно он остановился на долгах теплоснабжающих организаций.

«Коллеги, это ваши деньги, а не наши. Ваш уголь, мазут и так далее. Я прошу разобраться с ними к середине года, и не тянуть до прихода нового отопительного сезона. У федерального центра в этом смысле очень чёткая позиция: если область не выполнила обязательства, она возвращает выделенные ей средства. По этому же принципу мы будем работать с муниципальными образованиями».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области