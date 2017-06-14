Студенческие отряды Поморья откроют третий трудовой семестр

15 июня в 15:00 на площади перед главным корпусом Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова состоится церемония торжественного открытия третьего трудового семестра студенческих отрядов Архангельской области.

Почётными гостями церемонии станут губернатор Архангельской области Игорь Орлов, начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв, ректор САФУ Елена Кудряшова, начальник управления по социальной и воспитательной работе СГМУ Елена Корниенко.

Кульминацией церемонии открытия станет вручение командирам студенческих отрядов трудовых путёвок.

В этом году молодёжь Поморья будет трудиться в строительных, сельскохозяйственных, медицинских, сервисных, педагогических, профильных, военных, поисковых отрядах и в отрядах проводников.

Строительные отряды отправятся на всероссийские студенческие стройки «Мирный атом» в Челябинской области, «Космодром «Восточный» в Амурской области, «Север» в Республике Саха (Якутия), межрегиональных студенческих стройках «Поморье», «Санкт-Петербург» и «Калининград», примут участие в молодёжном проекте «ЗССО Дружба».

Представители педагогических отрядов Архангельской области примут участие в организации отдыха сотни детей по всей России.

Кроме того, в этом году будет вновь собран сводный студенческий отряд «Гандвик», который будет заниматься уборкой технологического мусора в Арктике.

ГАУ АО «Штаб молодежных трудовых отрядов»