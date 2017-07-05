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Ситуация в ярославском лагере «Чёрная речка» – на особом контроле правительства Поморья

5 июля 14:45

В связи со вспышкой кишечной инфекции в ярославском оздоровительном лагере «Чёрная речка» отдыхавшие в нём дети из Архангельской области возвращаются в столицу Поморья.

В причинах возникновения ЧП сейчас разбираются специалисты, поэтому любые версии, которые появились в информационном пространстве, носят лишь гипотетический характер и не являются официальными данными. Ситуация с лагерем «Чёрная речка» взята на контроль правительством Архангельской области.

Напомним, накануне стало известно о том, что пятерым детям, отдыхавшим в ярославском оздоровительном лагере «Чёрная речка», был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».

По информации властей Ярославской области, деятельность лагеря приостановлена. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начали обследования.

Результаты проверки специалистов ещё не известны, тем не менее, некоторые СМИ поспешили назвать виновниками инфекции юных уроженцев Архангельской области. Ни одного официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Стоит подчеркнуть, что перед отправкой в лагерь все дети прошли специальное медицинское обследование, которое не выявило проблем со здоровьем.

— В этом лагере отдыхали 55 детей-сирот из Архангельской области. В связи с приостановлением работы лагеря «Чёрная речка» был оперативно организован вывоз наших детей. В составе поезда, которым они возвращаются, выделен отдельный вагон. На перроне встречать их будут бригады медиков и других специалистов, которые проведут весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, – рассказала заместитель министра образования и науки Архангельской области Светлана Маневская.

Трое юных северян сейчас проходят лечение. Их выздоровление и возвращение в Архангельск будет находиться на контроле правительства Поморья.

Необходимо добавить, что для всех ребят, чей отдых прервался, будут организованы путёвки в новые лагеря.

Министерство образования и науки Архангельской области

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