Северодвинская команда взяла «бронзу» в финале всероссийского футбольного фестиваля

В Москве завершился финальный этап II всероссийского фестиваля по футболу Народной футбольной лиги. В соревнованиях принимали участие любители спорта старше 45 лет.

За главный приз боролись 18 команд: две из Москвы, две из Санкт-Петербурга и по одной команде из Хабаровска, Саратова, Челябинска, Рязани, Уфы, Тулы, НФЛ была образована в начале 2016 года. В попечительский совет лиги входят глава российского МИДа Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.Сыктывкара, Ижевска, Нальчика, Алтайского края, Краснодарского края, Архангельской области, Ленинградской области и Республики Тыва.

Архангельскую область на фестивале представлял северодвинский футбольный клуб «Легендарный».

На предварительном этапе команда из города корабелов переиграла коллективы из Алтайского края (4:0), Челябинска (7:2), уступила Сыктывкару (0:1) и с первого места в группе вышла в четвертьфинал, где нанесла поражение Рязани (3:0). Однако в полуфинале северяне проиграли Хабаровску (0:1).

Формат турнира предполагает, что в нем участвуют игроки не моложе 45 лет. Главный приз – грант на строительство мини-футбольного стадиона.В матче за третье место Северодвинск разгромил Алтайский край со счетом 6:2 и завоевал бронзовые медали.

Кубки победителям и приз лучшего бомбардира капитану команды Роману Мозголину вручил член попечительского совета, один из инициаторов создания Народной футбольной лиги, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

– В прошлом году мы были шестыми, но в этот раз Архангельская область вошла в тройку лучших. Поздравляю команду с успешным выступлением на фестивале, – отметил руководитель регионального агентства по спорту Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области