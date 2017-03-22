Одним из направлений работы участников международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который пройдет в Архангельской области с 27 марта по 2 апреля, станет подготовка предложений по совершенствованию арктического законодательства Российской Федерации.

Эту инициативу поддержал заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

— Мы ждём от участников молодёжного форума конкретные предложения в арктическое законодательство нашей страны, в том числе в закон об Арктической зоне РФ, – заявил Цыбульский в ходе пресс-конференции, посвящённой подготовке к форуму «Арктика – территория диалога».

Замминистра подчеркнул, что Минэкономразвития РФ готово гарантировать, что молодые люди, которые покажут хорошие проекты, будут рассматриваться как кандидаты на рабочие места в федеральном ведомстве и его научных Партнёрами форума выступили Министерство образования и науки РФ, Министерство экономического развития РФ, «Русское географическое общество», правительство Архангельской области, ПАО «Газпром» и Морская арктическая геологоразведочная экспедиция (МАГЭ).институтах.

Он также добавил, что наиболее талантливые участники площадки смогут пройти практику и в дальнейшем трудоустроиться на работу в компаниях, осуществляющих свою деятельность в арктической зоне РФ.

Напомним, центральной темой международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» станет развитие опорных зон на приполярных территориях, в том числе – на примере Архангельской области.

Над созданием смысловой части практикума работали специалисты ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и авторы госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2025 года».

В рамках образовательной программы форума перед молодёжью выступят министр транспорта РФ Максим Соколов, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, депутаты Госдумы, ведущие представители науки, бизнеса, эксперты в области освоения и развития Арктики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области