Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Александр Цыбульский:
«Мы ждём от молодёжи конкретные предложения в арктическое законодательство»

22 марта 16:00 Арктика – территория диалога Молодежь Арктика Законотворчество Наука

Одним из направлений работы участников международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который пройдет в Архангельской области с 27 марта по 2 апреля, станет подготовка предложений по совершенствованию арктического законодательства Российской Федерации.

Эту инициативу поддержал заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

— Мы ждём от участников молодёжного форума конкретные предложения в арктическое законодательство нашей страны, в том числе в закон об Арктической зоне РФ, – заявил Цыбульский в ходе пресс-конференции, посвящённой подготовке к форуму «Арктика – территория диалога». 

Замминистра подчеркнул, что Минэкономразвития РФ готово гарантировать, что молодые люди, которые покажут хорошие проекты, будут рассматриваться как кандидаты на рабочие места в федеральном ведомстве и его научных Партнёрами форума выступили Министерство образования и науки РФ, Министерство экономического развития РФ, «Русское географическое общество», правительство Архангельской области, ПАО «Газпром» и Морская арктическая геологоразведочная экспедиция (МАГЭ).институтах.

Он также добавил, что наиболее талантливые участники площадки смогут пройти практику и в дальнейшем трудоустроиться на работу в компаниях, осуществляющих свою деятельность в арктической зоне РФ.

Напомним, центральной темой международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» станет развитие опорных зон на приполярных территориях, в том числе – на примере Архангельской области.

Над созданием смысловой части практикума работали специалисты ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и авторы госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2025 года».

В рамках образовательной программы форума перед молодёжью выступят министр транспорта РФ Максим Соколов, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, депутаты Госдумы, ведущие представители науки, бизнеса, эксперты в области освоения и развития Арктики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Образование

22 марта

Алек­сандр Цыбуль­ский: «Мы ждём от моло­дёжи конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

22 марта

Выправка и стать: в Архан­гель­ске стар­то­вал смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

22 марта

Лев Левит: «Нам важ­но, чтобы Аркти­ка была близ­ка и понят­на нашим детям»

21 марта

В рам­ках закона: про­вер­ка дея­тель­нос­ти Урдомс­кой школы не выяви­ла нарушений

21 марта

Опыт сот­рудни­чес­тва про­фтеха Поморья с про­из­водст­вом вост­ре­бо­ван на феде­раль­ном уровне

21 марта

Рав­не­ние на луч­ших: в Архан­гель­ске прой­дёт смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

20 марта

В дни аркти­чес­кого фору­ма жите­лей Поморья ждут десят­ки интер­ес­ных событий

20 марта

ЕГЭ–2017: Поморье гото­во к про­веде­нию дос­рочно­го этапа госу­дарст­вен­ных экзаменов

20 марта

Новым пре­зи­ден­том Ломо­нос­ов­ско­го фонда избран Конс­та­нтин Лобанов

20 марта

Более 250 луч­ших юных истори­ков Рос­сии прие­дут в Архан­гельск

18 марта

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: тре­тий сезон

17 марта

В Поморье про­тес­тиро­вали сис­тему виде­онаб­люде­ния на ЕГЭ

17 марта

Школы Севе­род­винска – луч­шие в «Увлека­тель­ном путе­шес­твии по Архан­гель­ской области»

16 марта

Юные севе­ряне вновь ста­нут геро­ями про­граммы «Пока все дома»

16 марта

Иннова­ции в про­фтех­об­разо­ва­нии обсу­дят на меж­дуна­род­ной кон­фер­ен­ции в Архан­гель­ске

15 марта

Лев Левит: «СГМУ соз­да­ет кон­туры новой сис­темы медо­бес­пече­ния в Арктике»

15 марта

Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­си­тет в 2017 году отпра­вит­ся изу­чать «Аркти­кум Инкогни­та»

15 марта

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» блес­нут зна­ни­ями исто­рии осво­ения Арктики

15 марта

Биб­ли­оте­ка имени Н. А. Доб­ролю­бова приг­лаша­ет на День эко­ло­ги­чес­ких знаний

Похожие новости

22 марта Образование

Алек­сандр Цыбуль­ский: «Мы ждём от моло­дёжи конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

22 марта Общество

Лев Левит: «Нам важ­но, чтобы Аркти­ка была близ­ка и понят­на нашим детям»

22 марта Промышленность

Игорь Орлов: «Пом­орье про­из­во­дит уни­каль­ную про­дук­цию для Арктики»

22 марта Общество

Опуб­лико­вана спор­тив­ная про­грамма меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

21 марта Общество

Свет­лана Зенов­ская: «Ар­кти­чес­кий форум – сти­мул к раз­ви­тию гос­ти­ниц Поморья»

21 марта Общество

15 уро­жен­цев Поморья стали участ­ни­ками фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

21 марта Общество

Объяв­лен кон­курс на луч­ший жур­на­листс­кий мате­ри­ал по аркти­чес­кой тематике

21 марта Экономика

Игорь Орлов: «Приезд кит­ай­ской деле­га­ции – сиг­нал для дру­гих инвесто­ров»

21 марта Образование

Опыт сот­рудни­чес­тва про­фтеха Поморья с про­из­водст­вом вост­ре­бо­ван на феде­раль­ном уровне

21 марта Культура

Север­ные кук­лы, козу­ли и фито­чаи – для гос­тей аркти­чес­кого форума

20 марта Общество

В дни аркти­чес­кого фору­ма жите­лей Поморья ждут десят­ки интер­ес­ных событий

20 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Мы живём в Арктике»

20 марта Губернатор

Поморье завер­ша­ет под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия