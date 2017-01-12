Изменился размер выплат семьям c детьми

С 1 января 2017 года вступил в силу областной закон № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».

Закон объединил в себе действующее законодательство Архангельской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки семье и детям. В частности, в нём предусмотрено увеличение размера некоторых пособий и выплат.

Единовременное денежное вознаграждение многодетным семьям, награжденным специальным дипломом «Признательность», увеличено до 10 000 рублей.

Ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива в домах, имеющих печное отопление, несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом, теперь составляет 213 рублей.

Ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива многодетным семьям, проживающим в домах, имеющих печное отопление, увеличена до 249 рублей.

Законом дополнительно вводится критерий нуждаемости – 1,5-кратная величина прожиточного минимума на душу населения при предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям (ежемесячной денежной выплаты на проезд, питание, ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды), а также при выплате ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего детский сад.

По всем вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, необходимо обращаться в отделения социальной защиты населения по месту жительства или пребывания.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области