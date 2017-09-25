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Игорь Орлов:
«Маргаритинская ярмарка должна обрести новое здание»

25 сентября 13:00 Промышленность Агропром Торговля

Ряд поручений по итогам проведения Маргаритинской ярмарки губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал профильным заместителям и органам власти на оперативном совещании правительства региона 25 сентября.

Игорь Орлов отметил:

«Ежегодно расширяется география Маргаритинской ярмарки. В этом году в событии приняли участие 42 региона России и пять стран. Это – достойный показатель. Также отмечу, что торговая и деловая программы ярмарки получились интересными и насыщенными».

Вместе с тем глава региона акцентировал внимание на необходимости нового здания для Маргаритинской ярмарки. Дальнейшее пребывание этого знакового для жителей события в условиях Дворца спорта губернатор считает недопустимым.

Напомним, в числе лучших вариантов решения этого вопроса рассматривается реализация инвестиционного проекта по строительству современного выставочного центра «Норд Экспо».

Формировать программу с учётом интересов малого бизнеса

Особое внимание губернатор обратил на тематику деловой программы. Он поручил провести детальный анализ проведённых мероприятий с тем, чтобы в следующем году они были наполнены ещё более предметным и конкретным содержанием.

Глава региона фактически поставил задачу с сегодняшнего дня начать подготовку к Маргаритинской ярмарке 2018 года. В частности, в рамках формирования новой деловой программы он поручил с наибольшим вниманием отнестись к пожеланиям и предложениям малого и среднего бизнеса.

Кроме того, серьёзной аналитики требует вопрос ценообразования:

— То, что дальневосточную рыбу можно было купить за 160 рублей, – это очень хорошо. Вместе с тем СМИ отмечают большой разброс в ценах на одну и ту же продукцию. Надо с этим поработать, – сказал Игорь Орлов.

Рыбопромышленный кластер: перейти от слов к делу

В качестве примера предметной и востребованной тематики из числа деловых мероприятий Игорь Орлов отметил проведение заседания рыбохозяйственного совета и российско-норвежской конференции по организации прибрежного и любительского рыболовства.

Он также напомнил, что в преддверии Маргаритинской ярмарки в Санкт-Петербурге состоялся международный рыбопромышленный форум.

— В период, когда происходит формирование национальной стратегии развития рыбной отрасли на ближайшие десятилетия, необходимо «держать руку на пульсе» и быть активными участниками этого процесса, – подчеркнул губернатор.

Речь идёт о целом спектре задач, в том числе:

  • о реализации в рыбопромышленном комплексе Поморья новых инвестиционных проектов и своевременном получении предпринимателями доступа к инструментам господдержки;
  • о постоянном отслеживании продвижения инициатив Архангельской области по формированию на федеральном уровне отраслевого законодательства, прежде всего – норм, которые напрямую влияют на положение рыболовецких колхозов Поморья и социально-экономическую ситуацию на отдалённых территориях побережья Белого моря;
  • о создании рыбопромышленного кластера.

— Что касается рыбопромышленного кластера, требую перейти от публичных выступлений к делу и представить конкретные решения, – поставил задачу Игорь Орлов.

Продолжить профессиональный разговор представителей власти и предпринимательского сообщества по этим направлениям предложено на очередном заседании регионального рыбохозяйственного совета. Оно запланировано на октябрь–ноябрь этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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