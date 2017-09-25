Ряд поручений по итогам проведения Маргаритинской ярмарки губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал профильным заместителям и органам власти на оперативном совещании правительства региона 25 сентября.
Игорь Орлов отметил:
«Ежегодно расширяется география Маргаритинской ярмарки. В этом году в событии приняли участие 42 региона России и пять стран. Это – достойный показатель. Также отмечу, что торговая и деловая программы ярмарки получились интересными и насыщенными».
Вместе с тем глава региона акцентировал внимание на необходимости нового здания для Маргаритинской ярмарки. Дальнейшее пребывание этого знакового для жителей события в условиях Дворца спорта губернатор считает недопустимым.
Напомним, в числе лучших вариантов решения этого вопроса рассматривается реализация инвестиционного проекта по строительству современного выставочного центра «Норд Экспо».
Особое внимание губернатор обратил на тематику деловой программы. Он поручил провести детальный анализ проведённых мероприятий с тем, чтобы в следующем году они были наполнены ещё более предметным и конкретным содержанием.
Глава региона фактически поставил задачу с сегодняшнего дня начать подготовку к Маргаритинской ярмарке 2018 года. В частности, в рамках формирования новой деловой программы он поручил с наибольшим вниманием отнестись к пожеланиям и предложениям малого и среднего бизнеса.
Кроме того, серьёзной аналитики требует вопрос ценообразования:
— То, что дальневосточную рыбу можно было купить за 160 рублей, – это очень хорошо. Вместе с тем СМИ отмечают большой разброс в ценах на одну и ту же продукцию. Надо с этим поработать, – сказал Игорь Орлов.
В качестве примера предметной и востребованной тематики из числа деловых мероприятий Игорь Орлов отметил проведение заседания рыбохозяйственного совета и российско-норвежской конференции по организации прибрежного и любительского рыболовства.
Он также напомнил, что в преддверии Маргаритинской ярмарки в Санкт-Петербурге состоялся международный рыбопромышленный форум.
— В период, когда происходит формирование национальной стратегии развития рыбной отрасли на ближайшие десятилетия, необходимо «держать руку на пульсе» и быть активными участниками этого процесса, – подчеркнул губернатор.
Речь идёт о целом спектре задач, в том числе:
— Что касается рыбопромышленного кластера, требую перейти от публичных выступлений к делу и представить конкретные решения, – поставил задачу Игорь Орлов.
Продолжить профессиональный разговор представителей власти и предпринимательского сообщества по этим направлениям предложено на очередном заседании регионального рыбохозяйственного совета. Оно запланировано на октябрь–ноябрь этого года.