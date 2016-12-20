Молодёжную политику Поморья отметили на федеральном уровне

В середине декабря в Красноярском крае состоялось итоговое совещание руководителей органов исполнительной власти, реализующих государственную молодёжную политику на территории субъектов РФ.

Архангельскую область на совещании представлял начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

В ходе подведения итогов работы наш регион был отмечен благодарственными письмами по трём направлениям:

работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении»;



поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями;



вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.



— Эти награды являются итогом многолетней работы правительства Архангельской области по реализации государственной молодёжной политики, – отметил Григорий Ковалёв. – Уверен, что это далеко не предел наших возможностей.

Он сообщил, что в 2017 году стартует реализации пятилетней концепции развития областного Дома молодежи, которая включает в себя создание самой современной инфраструктуры для реализации молодёжных проектов.

– Напомню, что с будущего года Архангельская область станет традиционной площадкой для проведения форума «Арктика. Сделано в России». Это лишь малая часть тех задач, которые стоят перед нами на будущий год, – заявил глава регионального молодёжного ведомства.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области