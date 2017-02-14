Молодые профессионалы сразятся в региональном чемпионате WorldSkills Russia

В Архангельске стартовал первый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» по стандартам WorldSkills Russia.
В течение трех дней 25 учащихся 17 колледжей и техникумов будут соревноваться в профессиональном мастерстве. Чемпионат проходит на площадке областного Дома молодёжи по пяти компетенциям:
Участникам соревнований в течение в среднем двадцати часов предстоит выполнить задания, которые им даются в день старта.
К примеру, плотникам нужно создать элемент беседки, электромонтёрам – смонтировать и настроить электрооборудование, учителям – провести урок и родительское собрание. Малярам нужно поклеить обои и сделать декоративную отделку помещений, задание для парикмахеров – креативные стрижки и укладки.
Оценивать выступления молодых профессионалов будут 43 специалиста из числа преподавателей ссузов и школ, в том числе WorldSkills – международное некоммерческое движение, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, выявление и продвижение лучших практик и стандартов во всем мире с помощью конкурсов профессионального мастерства. Архангельская область стала участником движения в мае 2016 года. – четыре эксперта Союза WorldSkills.
— Сегодня соответствовать вызовам и задачам нового времени может только профессионал. Поддержать молодых людей, стремящихся к вершинам мастерства, – задача власти и общества, – заявил на открытии чемпионата губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Именно поэтому мы уделяем большое внимание этим состязаниям.
Глава Поморья подчеркнул: в первую очередь важна поддержка и популяризация рабочих специальностей, без которых невозможно развитие экономики и реализация инвестиционных проектов, в том числе в Арктике.
В рамках регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) запланировано проведение профориентационных мастер-классов «Дегустация профессий».
Школьники и учащиеся колледжей Поморья познакомятся с технологиями Во время мастер-классов можно примерить снаряжение водолаза подводной сварки, 3D-моделирования, попробуют управлять современной лесозаготовительной техникой на тренажёре или приготовить блюда молекулярной кухни.
Юных северян ждут мастер-классы детской школы народных ремесёл и наглядные уроки рисования песком.
Программой чемпионата запланированы круглые столы, семинары и дискуссии, на которых будут обсуждаться вопросы привлечения кадров, внедрения новых технологий, профориентации детей и подростков.
Победителей регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» назовут 17 февраля на официальной церемонии закрытия мероприятия.
Они будут бороться за право участия национальном чемпионате WorldSkills Russia в дальнейших отборочных этапах, которые пройдут по различным В перспективе в регионе планируется расширить направления по подготовке рабочих кадров и специалистов по 50 наиболее востребованным на рынке труда профессиям.компетенциям в регионах России.
В следующем году регион планирует расширить число участников и компетенций чемпионата в два раза. По словам министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко, к его проведению планируется привлечь потенциальных работодателей и САФУ.
— Акцент при отборе компетенций будет сделан на специальностях и рабочих профессиях, которые наиболее востребованы в экономике Архангельской области. Нам очень интересны направления, связанные с машиностроением и лесной промышленностью, – подчеркнул Игорь Скубенко.