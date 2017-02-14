Молодые профессионалы сразятся в региональном чемпионате WorldSkills Russia

В Архангельске стартовал первый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» по стандартам WorldSkills Russia.



В течение трех дней 25 учащихся 17 колледжей и техникумов будут соревноваться в профессиональном мастерстве. Чемпионат проходит на площадке областного Дома молодёжи по пяти компетенциям:

электромонтаж;



малярные и декоративные задания;



преподаватель младших классов;



плотницкое дело;



парикмахерское искусство.



Участникам соревнований в течение в среднем двадцати часов предстоит выполнить задания, которые им даются в день старта.

К примеру, плотникам нужно создать элемент беседки, электромонтёрам – смонтировать и настроить электрооборудование, учителям – провести урок и родительское собрание. Малярам нужно поклеить обои и сделать декоративную отделку помещений, задание для парикмахеров – креативные стрижки и укладки.

«Соответствовать вызовам времени может только профессионал»

Оценивать выступления молодых профессионалов будут 43 специалиста из числа преподавателей ссузов и школ, в том числе WorldSkills – международное некоммерческое движение, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, выявление и продвижение лучших практик и стандартов во всем мире с помощью конкурсов профессионального мастерства. Архангельская область стала участником движения в мае 2016 года. – четыре эксперта Союза WorldSkills.

— Сегодня соответствовать вызовам и задачам нового времени может только профессионал. Поддержать молодых людей, стремящихся к вершинам мастерства, – задача власти и общества, – заявил на открытии чемпионата губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Именно поэтому мы уделяем большое внимание этим состязаниям.

Глава Поморья подчеркнул: в первую очередь важна поддержка и популяризация рабочих специальностей, без которых невозможно развитие экономики и реализация инвестиционных проектов, в том числе в Арктике.

От молекулярной кухни до 3D-моделирования

В рамках регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) запланировано проведение профориентационных мастер-классов «Дегустация профессий».

Школьники и учащиеся колледжей Поморья познакомятся с технологиями Во время мастер-классов можно примерить снаряжение водолаза подводной сварки, 3D-моделирования, попробуют управлять современной лесозаготовительной техникой на тренажёре или приготовить блюда молекулярной кухни.

Юных северян ждут мастер-классы детской школы народных ремесёл и наглядные уроки рисования песком.

Программой чемпионата запланированы круглые столы, семинары и дискуссии, на которых будут обсуждаться вопросы привлечения кадров, внедрения новых технологий, профориентации детей и подростков.

В следующем году участников будет вдвое больше

Победителей регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» назовут 17 февраля на официальной церемонии закрытия мероприятия.

Они будут бороться за право участия национальном чемпионате WorldSkills Russia в дальнейших отборочных этапах, которые пройдут по различным В перспективе в регионе планируется расширить направления по подготовке рабочих кадров и специалистов по 50 наиболее востребованным на рынке труда профессиям.компетенциям в регионах России.

В следующем году регион планирует расширить число участников и компетенций чемпионата в два раза. По словам министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко, к его проведению планируется привлечь потенциальных работодателей и САФУ.

— Акцент при отборе компетенций будет сделан на специальностях и рабочих профессиях, которые наиболее востребованы в экономике Архангельской области. Нам очень интересны направления, связанные с машиностроением и лесной промышленностью, – подчеркнул Игорь Скубенко.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области