Министру ТЭК и ЖКХ Андрею Поташеву вручён диплом Министерства энергетики РФ.
Глава областного ведомства награждён за внесение существенного вклада в организацию и проведение мероприятий всероссийского фестиваля «Вместе ярче».
Напомним, энергетический фестиваль прошёл в Поморье в начале сентября 2016 года. Андрей Поташев возглавлял его оргкомитет.
Участники фестиваля познакомились с современными энергоэффективными технологиями и лабораторией энергомониторинга САФУ.
Также в рамках форума в столице Поморья прошли спортивные состязания, тематические экологические уроки в школах и всевозможные конкурсы.