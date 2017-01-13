Министру ТЭК и ЖКХ Андрею Поташеву вручён диплом Министерства энергетики РФ.

Глава областного ведомства награждён за внесение существенного вклада в организацию и проведение мероприятий всероссийского фестиваля «Вместе ярче».

Напомним, энергетический фестиваль прошёл в Поморье в начале сентября 2016 года. Андрей Поташев возглавлял его оргкомитет.

Участники фестиваля познакомились с современными энергоэффективными технологиями и лабораторией энергомониторинга САФУ.

Также в рамках форума в столице Поморья прошли спортивные состязания, тематические экологические уроки в школах и всевозможные конкурсы.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области