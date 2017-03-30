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Игорь Орлов:
«Президент определил вехи будущего развития Арктики»

30 марта 16:45 Арктика – территория диалога Экономика Арктика Транспорт Инвестиции
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика – территория диалога»
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика – территория диалога»

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил: пленарное заседание международного арктического форума показало: Арктика – это действительно территория содружества и прямого открытого диалога.

– У всех, кто участвовал в пленарной сессии, осталось впечатление от очень близкого, открытого и дружественного общения. Потому что к этому располагают главы арктических государств. Сама тональность дискуссии говорила о том, что Арктика – это место, где остывает напряженность, – сказал глава Поморья.

Определяющим для будущего региона, по словам Игоря Орлова, стало утверждение, что  площадка форума – это территория содружества и прямого открытого диалога: 

– Это звучало в речах всех глав государств, звучало в дискуссии, – отметил губернатор Архангельской области. – Конечно, я обратил внимание и на то, что Президент косвенно упомянул «Белкомур» как один из примеров концессионного соглашения, которое реализуется совместно с иностранными партнерами. Владимир Путин заявил и о том, что в Арктике нужна специализированная структура, которая будет управлять Северным морским путём. Он уже становится актуальной и востребованной магистралью для России, да и для всего мира.

Игорь Орлов подчеркнул: на пленарном заседании были обозначены те вехи, те направления деятельности, которые определяют как наш регион в ближайшее время будет двигаться в развитии Арктики.

– Впереди много работы, форум продемонстрировал сверхвысокий интерес к региону, нам нужно это должным образом использовать, – заключил глава региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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