Юные архангелогородцы выиграли турнир «Водник Open»

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей

В столице Поморья завершился XVII юношеский турнир по хоккею с мячом «Водник Open», который проходил в рамках Зимних Арктических игр.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей.

Лучшие ледовые дружины определялись в двух возрастных группах: 2003–2004 г.р. и 2005–2006 г.р. Главными претендентами на победу были хозяева –воспитанники регионального центра развития спорта «Водник», который для участия в турнире делегировал семь команд.

В старшей возрастной группе основная борьба развернулась между командами «Водник–2003» и «Водник–2004». До очного поединка оба соперника шли без потерянных очков.

Долгое время шла примерно равная игра с одинаковыми шансами на успех каждой из сторон. Развязка наступила в середине второй половины встречи, когда в течение восьми минут форвард команды «Водник-2003» Константин Сухондяевский трижды поразил ворота соперника. Точку в матче поставил Михаил Ширшов – 6:1.

В итоге «Водник-2003» стал победителем турнира. Их младшие земляки стали вторыми. «Бронза» досталась команде СДЮСШОР из Мончегорска.

В младшей возрастной группе весь пьедестал почета заняли команды регионального центра развития спорта «Водник»: «Водник–2005–1», «Водник–2006» и «Водник–2005–2».

— Такие соревнования позволяют "удлинить" хоккейный сезон для начинающих спортсменов, а их наставникам – подвести его итоги. Самое главное, что через занятия физкультурой и спортом подрастающее поколение приобщается к здоровому образу жизни. База, которая закладывается на этом этапе жизни, является хорошим подспорьем в дальнейшем, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Кроме того, по итогам турнира были определены лучшие игроки по линиям.

Возрастная группа 2003–2004 г.р.: вратарь – Кирилл Филатов («Водник–2003»), защитник – Михаил Гурьев («Водник–2004–1»), полузащитник – Михаил Герасимов (СДЮСШОР), нападающий – Роман Ананьин («Водник–2004–1»), бомбардир – Константин Сухондяевский («Водник–2003») – 15 мячей.

Возрастная группа 2005–2006 г.р.: вратарь – Ювениалий Тыкин («Водник–2006»), защитник – Вадим Кадин («Водник–2005–2»), полузащитник – Клим Четвериков («Водник–2005–1»), нападающий – Василий Холопов («Водник–2005–1»), бомбардир – Марк Чивиксин («Водник») – 9 мячей.

Специальным призом от организаторов турнира была отмечена единственная девушка, принимавшая участие в играх – Мария Тюкавина из первой команды «Водник–2005».

Агентство по спорту Архангельской области