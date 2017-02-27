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Делегация Архангельской области работает на инвестиционном форуме в Сочи

27 февраля 9:45 Инвестиции

27 и 28 февраля делегация Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым принимает участие в Российском инвестиционном форуме, который проходит в эти дни в Сочи.

Основная тема форума – «Новые проекты для роста». На площадках медиацентра Олимпийского парка Сочи представители власти и бизнес-сообщества обсудят новые проекты экономического роста регионов. Ожидается, что в работе форума примут участие около четырёх тысяч человек.

В работе форума принимают участие члены правительства РФ, руководители регионов, представители отечественных и зарубежных компаний. Ключевое мероприятие первого дня – пленарное заседание с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Структура программы Российского инвестиционного форума состоит из трёх тематических блоков:

  • «Новая региональная политика. Возможности для развития». На этой площадке представители власти и бизнеса обсудят новые подходы к стимулированию политики регионального развития, дадут оценку результатам применения проектного подхода к реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития России, функционированию территорий опережающего социально-экономического развития, инвестиционного климата в регионах;
  • «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста». Эксперты обсудят существующие механизмы поддержки бизнеса, возможности для роста предпринимательства;
  • «Реализуя проекты для жизни». Это обсуждение успешных проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в регионах: развитие образования, здравоохранения, социальной и жилищной инфраструктуры.

На площадках форума состоится выставка инвестпроектов, а также награждение лауреатов премии «Премия развития 2017».

В деловой губернатора Игоря Орлова – ряд деловых встреч, в том числе подписание соглашений с Владимирской областью, Республикой Адыгея и участником инвестпроекта «Белкомур» Пермским краем.

Кроме того, будет подписано соглашение с ПАО «Банк Уралсиб», направленное на поддержку малого и среднего предпринимательства, и с Ассоциацией участников государственно-частного партнёрства «Центр развития ГЧП», которое позволит более эффективно применять механизмы ГЧП в решении социальных вопросов региона.

В рамках второй всероссийской конференции «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Игорь Орлов представит региональный опыт развития системы «Безопасный город».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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