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Семейный клуб из Каргополя поделился опытом на межрегиональной конференции

1 октября 13:00 Семья

Семейный клуб «При волшебном фонаре» принял участие в межрегиональной научно-практической конференции «Позитивное родительство. Инновационные методы работы с семьей», которая прошла 27–28 сентября 2017 года в Каргополе.

Руководитель клуба Валентина Голикова представила презентацию клубной деятельности на тематической площадке «Социальное пространство семьи, учреждений культуры и образования». В своём выступлении она рассказала о значении  и особенностях работы семейного клуба.

Клуб любителей семейного чтения «При волшебном фонаре» работает  в детской библиотеке с 2006 года. Библиотека сегодня – больше, чем просто хранилище книг. Это и выставочный зал, и центр досуга, и клуб по интересам.

Встречи клуба проходят не только в виде литературных игр, конкурсов, творческих мастер-классов, но и отдыха на природе, театрализованных праздников и встреч со специалистами.

— Создавая клуб, мы вспомнили старую добрую традицию, когда вся семья собирается вместе почитать интересную книгу и поделиться впечатлениями о прочитанном. Все друг друга внимательно слушают, царит прекрасная атмосфера сопереживания и соучастия, – поделилась Валентина Голикова.

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