Корпорация развития распахивает двери

В рамках областной конференции малого и среднего предпринимательства Корпорация развития Архангельской области провела День открытых дверей, где её представители проконсультировали предпринимателей и всех заинтересованных, зарегистрировали девять проектов и ответили на все интересующие вопросы.

27 мая в стенах КРАО прошла презентация о деятельности регионального института развития, где генеральный директор КРАО Алексей Ковалёв рассказал о целях и направлениях работы организации.

Основной задачей КРАО является создание максимально комфортных условий для старта и ведения бизнеса, инвестиционного развития региона, формирование профессиональной и целеустремленной команды для реализации различных проектов и инициатив.

На пленарном заседании конференции малого и среднего предпринимательства 26 мая губернатор Архангельской области Игорь Орлов вновь подчеркнул, что КРАО финансируется не из бюджета, а за счет частных инвестиций:

«Они вложили деньги для того, чтобы появился региональный институт развития, который находил бы тех, кто формирует новые идеи. Я уверен, что мы идем правильным путём, Корпорация развития Архангельской области дает возможность молодым неравнодушным людям реализовывать свои идеи и проекты».

Команда КРАО готова оказать помощь предпринимателям в анализе рынка, информационной поддержке, научить грамотно преподносить свою идею инвестору, просчитать первичную бизнес-модель.

— Мы не являемся банком и не выдаем кредиты, субсидии и гранты. Наша задача – привлечь в проект инвестиции. Так в 2016 году удалось «притянуть» более 450 миллионов рублей, это почти в два раза больше, чем в 2015 году, – подчеркнул Алексей Ковалёв. – Мы готовы помочь проекту, если его инициатор готов сам трудиться не покладая рук. Мы работаем не с идеями, а с людьми.

Также гостям рассказали про взаимодействие Корпорации с федеральными институтами развития, а затем каждый желающий смог принять участие в деловой игре «Проектный комитет», где с помощью живых примеров продемонстрировали, как специалисты КРАО берут на сопровождение тот или иной проект.

Пресс-служба «Корпорации развития Архангельской области»