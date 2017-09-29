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Ограничения на реализацию алкоголя: минагропром проводит публичные консультации

29 сентября 12:30 Общество Торговля Законотворчество Бизнес

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области сообщает о проведении публичных консультаций по постановлению регионального правительства от 5 июня 2012 года № 222-пп, которым установлены дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной продукции в нашем регионе.

Напомним, запрет на реализацию алкоголя в утренние и вечерние часы, а также в дни проведения выпускных действует с 1 июля 2012 года.

При введении в действие дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции бизнес отреагировал негативно: закрывались отдельные торговые точки, а также предприятия общественного питания.

Для анализа ситуации на розничном рынке и с целью оценки принятых ранее решений в части дополнительных ограничений министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области предлагает принять участие в оценке фактического воздействия принятого в 2012 году постановления. Вопрос, на который нужно дать ответ, звучит так: как данный нормативный акт повлиял на бизнес, власть и население в регионе?

Все необходимые документы можно найти на официальном портале правительства Архангельской области в разделе «Бизнесу/Оценка регулирующего воздействия/Публичные консультации».

Предложения принимаются до 17 октября 2017 года любым из способов, указанных в извещении о проведении консультаций.

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

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