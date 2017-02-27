Журналистов приглашают на пресс-конференцию по организации детской оздоровительной кампании

В 2017 году детская оздоровительная кампания будет проводиться по новым правилам. Это связано с тем, что в конце 2016 года изменилось федеральное и региональное законодательство по этому вопросу.

Обсуждение новых механизмов организации отдыха детей и их оздоровления проходило с участием широкого круга специалистов, занимающихся детским отдыхом.

Это представители профсоюзов, работодателей, депутатского корпуса, органов власти, общественных организаций, оздоровительных лагерей и туристических агентств.

На вопросы журналистов ответит министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.



Пресс-конференция пройдёт в здании правительства Архангельской области 28 февраля в кабинете 146. Начало в 16:00.

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Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области