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Журналистов приглашают на пресс-конференцию по организации детской оздоровительной кампании

27 февраля 10:00 Семья

В 2017 году детская оздоровительная кампания будет проводиться по новым правилам. Это связано с тем, что в конце 2016 года изменилось федеральное и региональное законодательство по этому вопросу.

Обсуждение новых механизмов организации отдыха детей и их оздоровления проходило с участием широкого круга специалистов, занимающихся детским отдыхом.

Это представители профсоюзов, работодателей, депутатского корпуса, органов власти, общественных организаций, оздоровительных лагерей и туристических агентств.

На вопросы журналистов ответит министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Пресс-конференция пройдёт в здании правительства Архангельской области 28 февраля в кабинете 146. Начало в 16:00.

Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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