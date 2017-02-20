Дом народного творчества приглашает артистов и зрителей!

Накануне на фасаде здания на площади Ленина, 1 появилась новая табличка: «Областной дом народного творчества». В Архангельске появилась концертная площадка, миссия которой – помогать любительским коллективам, самодеятельным артистам, народным мастерам.

— Очень важно, что у нас появилась своя сцена, где мы сможем проводить фестивали, конкурсы, приглашать народные, любительские коллективы из области. Теперь это будет их дом, – рассказал и. о. директора нового учреждения культуры Руслан Боднарук.

В концерте-презентации Дома народного творчества приняли участие эстрадная группа «Неизвестный композитор», вокальный ансамбль «Виктория Гранте», модельное агентство «Николай Терюхин», Карпогорский народный хор, театр фольклора «Радеюшка».

В фойе развернулась выставка-продажа изделий народных мастеров Архангельской области.

— Мы открыты новым, интересным идеям и готовы к сотрудничеству, – заявила художественный руководитель Дома народного творчества Людмила Макарова.

Уже в марте режиссёры театральных коллективов и любительских театров соберутся на первую творческую мастерскую, а 18 марта на сцене ДНТ в рамках проекта «Любительский коллектив на профессиональной сцене» Новодвинский народный театр представит спектакль по пьесе Владимира Константинова и Бориса Рацера «Невеста из Имеретии».

Министерство культуры Архангельской области