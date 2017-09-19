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Специально для Маргаритинской ярмарки в Вилегодском районе собрали иван-чай

19 сентября 12:50 Культура Торговля События

Иван-чай, собранный в экологически чистых уголках Виледи, станет одной из изюминок экспозиции района.

Будет представлена и яркая сувенирная продукция,  изготовленная работниками районного краеведческого музея, Центра дополнительного образования, клубом «Сударушка» и местными умельцами. Это берестяные изделия и работы ручного ткачества (полотенца, половики, пояса, костюмы, выполненные в народном стиле).

Участники первого ремесленного форума «Земля мастеров» народный мастер Архангельской области Валентина Харитонова и преподаватель художественного отделения Детской школы искусств Нина Петанина проведут мастер-классы.

По материалам газеты «Знамя труда»

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