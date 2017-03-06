В ходе рабочей поездки в Саратовскую область министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Константин Доронин посетил Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс и мусороперегрузочную станцию в посёлке Гуселка.

Саратовская область – одна из первых в России, где стали применять комплексные системы сбора, обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Аналогичный комплекс планируется построить в Архангельской области.

Строить его намерено ЗАО «Управление отходами». Построенные этой компанией мусороперерабатывающие комплексы уже работают в Республике Чувашия, Нижегородской и Саратовской областях. В последней в рамках реализации заключенных концессионных соглашений проектом охвачена Благодаря применению современных технологий из мусора будут выделяться полезные фракции: пластик, металл, картон, стекло, а также щепа, опилок и другие биоотходы. Они снова пойдут в оборот. Это позволит значительно сократить объем утилизируемых отходов.практически половина региона по левому берегу Волги, включая 18 муниципальных районов и два крупнейших города: Энгельс и Балаково.

В Архангельской области по договору концессии предусматривается строительство полигона, а также двух мусоросортировочных комплексов и двух мусороперегрузочных станций, которые будут перерабатывать и утилизировать отходы из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.

То, что не подлежит переработке, уменьшившись после прессовки в 10 раз, поступит на специальный полигон. Его площадка обеспечивает безопасное размещение ТКО, исключающее проникновение инфильтрата в почву или воду.



Как отметил Константин Доронин, система позволит сократить количество свалок, тем самым значительно уменьшив их негативное влияние на экологию региона. Всем известно, что существующие в Архангельске, Северодвинске, В качестве места размещения межмуниципальной системы планируется участок в районе РикасихиНоводвинске полигоны исчерпали свой ресурс и морально устарели.

С введением современных комплексов эта проблема будет снята. Кроме того, появятся новые рабочие места и дополнительные доходы в бюджет.

В качестве места размещения межмуниципальной системы планируется участок в районе Рикасихи. Но решение ещё не принято. Этот вопрос будет обсуждаться в режиме открытого диалога с участием всех заинтересованных сторон. В Архангельске и Новодвинске предполагается построить мусороперегрузочные станции.

Как отметил Константин Доронин, в ходе принятия решения, затрагивающего интересы многих жителей Архангельской области, необходимо было ещё раз убедиться в том, что у концессионера есть успешный опыт в создании и эксплуатации подобных предприятий, оценить их в деле.

– Система коммунальной инфраструктуры, построенная и отработанная в Саратовской области является одним из лучших примеров готовых практик по реализации концессионных соглашений в области обращения с отходами. При В представленной ЗАО «Управление отходами» документации, содержатся подтвержденные расчётами сведения о том, что используемые при строительстве полигона современные технологии и материалы позволяют не допустить загрязнения почвы, распространения запахов и иных негативных проявлений.создании коммунальной системы по обращению с отходами в Архангельской области мы будем основываться на опыте Саратова и других передовых регионов, учитывать уже внедренные и проверенные технологические аспекты, – отметил Константин Доронин.

Министр рассказал, что на саратовском комплексе по переработке мусора несколько раз в неделю организуются экскурсии для школьников. Таким образом, предприятие выполняет еще и социальную функцию, занимается экологическим просвещением молодёжи. Для проведения внеклассных уроков получен соответствующий допуск. Это еще одно доказательство того, что полигон безопасен с точки зрения санитарных норм.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области