Новая «воздушная скорая» прибыла в Архангельск

После пусконаладки медицинского оборудования, которая займёт несколько дней, санитарный вертолёт отправится в первый рейс на помощь северянам

Вертолёт Ми-8 МТВ-1 с медицинским модулем пополнил авиапарк 2-го Архангельского объединенного авиаотряда.

Как отметил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, приобретение нового вертолёта стало знаковым для региона. Авиапарк предприятия не обновлялся уже 26 лет.

— Вертолёт имеет дополнительные выносные баки, что позволяет разместить внутри медицинский модуль и преодолевать расстояние в 1200 километров, то есть достичь любого уголка Архангельской области. Он оснащён современным навигационным оборудованием. Это машина нового времени, – рассказал Вадим Кривов.

Операции – прямо на борту

Медицинский модуль укомплектован системой мониторирования и дефибриляции, аппаратом искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, медицинскими укладками.

— Такого оборудования нет даже в машине скорой реанимационной помощи. При необходимости медицинская служба сможет провести минимальные операционные вмешательства прямо на борту, – рассказал главный врач Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин.

После пусконаладки медицинского оборудования, которая займёт несколько дней, санитарный вертолёт отправится в первый рейс на помощь северянам.

Ежегодно бригадами службы санитарной авиации в Архангельской области выполняется около 500 вылетов, более 700 пациентов эвакуируется для оказания специализированной помощи в многопрофильные и специализированные учреждения Архангельска.

Отметим, что вертолётные площадки есть в каждом муниципальном образовании Поморья.

В числе пилотных регионов

Напомним, Поморье вошло в число 34 регионов-участников разработанного Минздравом федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ». Именно благодаря этому и стало возможным обновление регионального медицинского авиапарка.

— «Плечо» доставки пациентов в Архангельской области составляет примерно 600 километров, и очень важно оказать медицинскую помощь вовремя, – сказала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. – Приобретение нового санитарного вертолёта позволит увеличить скорость доставки пациентов» и в итоге – качество оказания медицинской помощи.

На приобретение воздушного судна было выделено 81,5 миллиона рублей за счёт средств федеральной субсидии и около 9,5 миллиона – из регионального бюджета.

Кроме того, региональное правительство профинансировало работы по модернизации вертолётной площадки Архангельской областной больницы на сумму 420 тысяч рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области