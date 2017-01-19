Екатерина Прокопьева побывала с рабочей поездкой в Няндомском районе

На встрече с работниками социальной сферы Няндомского района. Фото газеты «Авангард»

Вопросы развития социальной сферы Няндомского района обсудила на встрече с главой администрации муниципального образования Валерием Струменским заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. Встреча состоялась во время рабочей поездки в Няндомский район.



Программа визита была насыщенной: в течение дня Екатерина Прокопьева посетила ряд учреждений социальной сферы, побывала в центральной районной больнице, школе № 2, районном центре культуры и спорта и центре дополнительного образования.

Кроме того, зампред регионального правительства познакомилась с работой новой детской школы искусств, которая была открыта в 2015 году, сообщает газета «Авангард».

На встрече с главой района обсуждались вопросы строительства общеобразовательной школы в Шалакуше и состояние дел в Няндомской специальной школе для обучающихся с девиантным поведением.

Кроме того, Екатерина Прокопьева и Валерий Струменской поговорили о доступности оказания медицинской помощи, обеспечении многодетных семей земельными участками и проблемах жителей малонаселённых деревень.

Ряд наиболее насущных вопросов Екатерина Прокопьева «взяла на карандаш» для проработки в профильных министерствах и внесения предложений в областное Собрание депутатов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области