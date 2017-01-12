Более 1000 услуг в электронном виде могут получить жители Архангельской области, воспользовавшись единым и региональным порталами госуслуг.

— Самые популярные услуги – федеральные. Это оплата штрафов ГИБДД, информирование о налоговой или судебной задолженности. Среди региональных услуг самые популярные – услуги ЗАГС и запись на приём к врачу, – рассказал заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов.

В электронном виде можно оформить пенсию, ежемесячное пособие на ребёнка или загранпаспорт, зарегистрировать транспортное средство, получить выписку единой государственной регистрации юридического лица, охотничий билет, записать ребёнка в детский сад и многое другое.

Все эти услуги доступны при условии регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на едином портале госуслуг. Помощь в регистрации могут оказать и в любом из тридцати многофункциональных центров, работающих на территории Архангельской области.

Онлайн-госуслуги – со скидкой!

Использование единого портала госуслуг обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной формой обращения в органы власти. Так, при оплате штрафов ГИБДД граждане получат скидку 50 %, в случае если штраф был уплачен не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

С 1 января 2017 года заявители получат при заказе услуг и оплате пошлин на портале Госуслуг скидку 30 % на восстановление российского паспорта, выдачу национального водительского удостоверения и оформление загранпаспорта.

Как сообщил Виктор Шамов, в 2017 году возможности предоставления государственных услуг в электронном виде будут расширены.

Так, планируется обеспечить доступ через портал госуслуг к электронным школьным дневникам. Это позволит как сохранить в безопасности персональные данные, так и облегчить доступ родителей к ресурсу: ЕСИА является единым ключом ко всем государственным услугам.



Регистрация в ЕСИА – это безопасность

Авторизация в ЕСИА потребуется и при записи к врачу в электронной регистратуре Архангельской области. Эта норма вводится с 1 апреля 2017 года.

— Это делается для повышения информационной безопасности. Дело в том, что при записи пациент фактически получает доступ к медицинской карте, и, например, может посмотреть результаты анализов и исследований или получить информацию о предыдущем приёме. «Личный кабинет» и авторизация через ЕСИА обезопасят эти данные, – пояснил Виктор Шамов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области