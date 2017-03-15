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Дорожники Архангельской области начали подготовку к паводку

15 марта 17:50 Транспорт Строительство дорог Безопасность
Фото пресс-службы ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».
Фото пресс-службы ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

На региональных дорогах Архангельской области началась завершающая стадия периода зимнего содержания. Активно ведётся уборка снега, который при таянии может нанести серьёзный вред дорожному полотну.

15 марта эти работы проводили в районе посёлка Уйма на автодороге Архангельск–Белогорский–Пинега–Кимжа–Мезень, сообщает пресс-служба дорожного агентства «Архангельскавтодор».

— Основные виды работ сегодня – ликвидация снежных валов по обочинам и вывозка снега из населённых пунктов, – рассказал заместитель директора дорожного агентства Денис Кулижников. – Как правило, именно в населённых пунктах сбросить лишний снег некуда, как мы видим это на примере Уймы, где дорога проходит между высоким берегом реки и линией жилых домов. Сегодня здесь важно убрать основной объём снега, чтобы не допустить разрушения асфальта.

Обширные снегозапасы минувшей зимы – по сведениям Гидрометцентра, они кое-где превышают обычный уровень вдвое – заставляют дорожников проводить усиленную работу по подготовке к предстоящему паводку.

Основные работы в этом направлении начнутся в конце марта. В первую очередь, будут прочищены все водопропускные трубы, проведена заготовка стройматериалов для оперативного ремонта потенциально затопляемых участков, установлены дополнительные дорожные знаки.

Важнейшее направление работы – низководные мосты. Таких объектов на региональной дорожной сети два десятка. Некоторые из них на период паводка будут разобраны, другие – дополнительно укреплены.

Пресс-служба ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

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