Дорожники Архангельской области начали подготовку к паводку

На региональных дорогах Архангельской области началась завершающая стадия периода зимнего содержания. Активно ведётся уборка снега, который при таянии может нанести серьёзный вред дорожному полотну.

15 марта эти работы проводили в районе посёлка Уйма на автодороге Архангельск–Белогорский–Пинега–Кимжа–Мезень, сообщает пресс-служба дорожного агентства «Архангельскавтодор».

— Основные виды работ сегодня – ликвидация снежных валов по обочинам и вывозка снега из населённых пунктов, – рассказал заместитель директора дорожного агентства Денис Кулижников. – Как правило, именно в населённых пунктах сбросить лишний снег некуда, как мы видим это на примере Уймы, где дорога проходит между высоким берегом реки и линией жилых домов. Сегодня здесь важно убрать основной объём снега, чтобы не допустить разрушения асфальта.

Обширные снегозапасы минувшей зимы – по сведениям Гидрометцентра, они кое-где превышают обычный уровень вдвое – заставляют дорожников проводить усиленную работу по подготовке к предстоящему паводку.

Основные работы в этом направлении начнутся в конце марта. В первую очередь, будут прочищены все водопропускные трубы, проведена заготовка стройматериалов для оперативного ремонта потенциально затопляемых участков, установлены дополнительные дорожные знаки.

Важнейшее направление работы – низководные мосты. Таких объектов на региональной дорожной сети два десятка. Некоторые из них на период паводка будут разобраны, другие – дополнительно укреплены.

Пресс-служба ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».