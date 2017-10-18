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Завершается прием заявок на конкурс «Звезда НКО»

18 октября 10:30 НКО

Конкурс проводится среди некоммерческих организаций Архангельской области уже несколько лет, его цель – рассказать сообществу о работе некоммерческого сектора и его «звёздах»: добровольцах, специалистах, руководителях.

Организатором конкурса выступает региональная Общественная палата при поддержке администрации губернатора и правительства Архангельской области

Администратор конкурса – центр социальных технологий «Гарант».

В конкурсе могут принимать участие социально-ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, осуществляющие свою деятельность на территории Архангельской области не менее одного года.

В конкурсе не могут принимать участие муниципальные и государственные учреждения, политические партии и движения, органы государственной власти и местного самоуправления, коммерческие организации, частные лица, религиозные организации и конфессии.

Деятельность НКО будет оцениваться в номинациях:

  • «Лучший проект/акция»;
  • «Лучшая некоммерческая организация».

Профессиональные достижения сотрудников НКО будут оцениваться по номинациям:

  • «Профессионал НКО»;
  • «Доброволец НКО»;

В рамках номинации «Лучший интернет-ресурс НКО» будут оцениваться веб-ресурсы (сайт, страницы в социальных сетях, блоги) некоммерческих организаций Архангельской области.

Заявки принимаются по 20 октября 2017 года в электронном виде в формате pdf или jpeg на адрес электронной почты: grants@ngo-garant.ru с пометкой «Звезда НКО».

Более подробную информацию можно получить на сайте администратора конкурса.

Центр социальных технологий «Гарант»

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