Впервые в Архангельске объявлен набор детей с нарушением слуха в спортивные секции

Архангельская школа спорта «Олимп» при поддержке центра развития адаптивного спорта Архангельской области объявила о начале набора детей с нарушением слуха в секции по греко-римской и вольной борьбе, художественной гимнастике и общефизической подготовке.

Идея развития адаптивного спорта на площадках частных спортивных школ региона родилась в процессе разработки кейса №12 на главном молодежном событии года – форуме «Команда29».

— Мы очень рады, что школа спорта «Олимп» подключается к нашему направлению. Занятия таким адаптивным спортом, как вольная и греко-римская борьба, позволяет слабослышащим ребятам полноценно развивать все физические качества. Двигательная активность, участие в тренировках и спортивных соревнованиях значительно активизируют эмоционально-волевую сферу таких ребят. Школа «Олимп» – это показательный пример в сфере развития адаптивной физической культуры в Архангельской области, – отметила заместитель руководителя ГАУ АО «Центр развития адаптивного спорта» Ольга Першина.

Вне зависимости от степени потери слуха дети от семи лет и старше смогут бесплатно посещать занятия в школе «Олимп».



— Мы рассматриваем этот проект как хорошее дело, которое поможет таким ребятам найти интересное хобби и заняться в будущем спортом на профессиональном уровне. Пока набор идет для детей с семи лет, но в будущем, вполне возможно, мы будем брать и ребят с трехлетнего возраста, – рассказал руководитель школы спорта «ОЛИМП» Алексей Шарапов.

Занятия в школе спорта «Олимп» проводятся на четырех площадках Архангельска. Всего клуб ежемесячно посещают более тысячи молодых архангелогородцев. Подробнее о школе и секциях можно узнать здесь: https://vk.com/club64301820.

Чтобы записаться на занятия, родителям детей с нарушением слуха необходимо позвонить по телефону: 8-953-265-02-20.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»