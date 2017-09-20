Конференция по биоресурсам ждёт производителей экопродукции

Конференция «Биоресурсы Архангельской области для экономики региона: инновационные разработки, производство, инструменты поддержки» пройдёт 22 сентября в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки.

Инициаторами конференции выступили Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельский опытный водорослевый комбинат, Северный государственный медицинский университет и Корпорация развития Архангельской области.

На дискуссионную площадку приглашены разработчики, молодые учёные, студенты, производители продукции, поставщики сырья, аптечные сети, салоны красоты, фитнес-залы, частные магазины эко-продуктов.

Ключевые участники биоресурсного кластера региона заинтересованы в разработке слаженного механизма внедрения инноваций в этой отрасли с учётом научно-исследовательского потенциала, производственной базы и ресурсного обеспечения, имеющегося в регионе.



Основная цель – выстроить взаимосвязи между научными разработками, прикладными исследованиями и опытным внедрением для привлечения инвестиций в производство новых региональных продуктов на основе местных биоресурсов.

— На конференции помимо представления имеющихся разработок учёных СГМУ и САФУ и возможностей Архангельского опытного водорослевого комбината мы попробуем детализировать схему взаимосвязей всех сторон – университетов, АОВК, местных предпринимателей, занимающихся сбором и переработкой биоресурсов, – рассказала первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова.

Организаторы готовы услышать предложения со стороны бизнеса по разработке продуктов на основе местных биоресурсов и подключить региональные и федеральные институты развития в качестве финансового инструмента поддержки.

Конференция «Биоресурсы Архангельской области для экономики региона: инновационные разработки, производство, инструменты поддержки» начнётся в 10:00 в актовом зале СГМУ (г. Архангельск, пр. Троицкий, 51).

Зарегистрироваться на все события можно по ссылке.

По вопросам организации и проведения деловой программы можно обращаться по телефонам: (8182) 20-06-27, +7 952 252-84-35, e-mail: mr.msp29@yandex.ru.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»