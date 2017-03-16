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Форум «управляек»: конструктивный диалог и практический результат

16 марта 13:20 Общество
Алексей Алсуфьев: «Я рассчитываю, что и сегодня наш диалог будет продуктивным»
Алексей Алсуфьев: «Я рассчитываю, что и сегодня наш диалог будет продуктивным»

В Архангельске начал свою работу II ежегодный форум управляющих компаний региона.

Около 300 участников – представители сферы ЖКХ, органов власти, депутатского корпуса и общественных организаций – в течение двух дней будут обсуждать самые актуальные задачи, которые стоят сегодня перед отраслью.

В первую очередь это реализация приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Участники также обсудят вопросы капремонта многоквартирных домов, отдельные аспекты обращения с твердыми коммунальными отходами и изменения в жилищном законодательстве.

Напомним, первый форум управляющих компаний Поморья состоялся в прошлом году. Инициативу его проведения поддержал губернатор Игорь Орлов.

Приветствуя участников мероприятия, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев отметил: почти все предложения, вошедшие в итоговую резолюцию первого форума, нашли своё отражение и практическое применение в деятельности профильных региональных ведомств.

— Я рассчитываю, что и сегодня наш диалог будет продуктивным, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Результатом совместных усилий в итоге должен стать рост уровня удовлетворенности жителей области качеством нашей работы и качеством услуг, предоставляемых в сфере ЖКХ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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