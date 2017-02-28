1 марта в Архангельске откроется центр по подготовке волонтёров к всемирному фестивалю молодёжи и студентов

Отметим, что подобных центров в России будет всего двадцать. Поморье вошло в число регионов, доказавших высокий уровень подготовки волонтёров. В Архангельске центр откроется в интеллектуальном центре САФУ им. М.В. Ломоносова.

Напомним, XIX всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи.

— Наши волонтёры имеют большой опыт в организации и проведении мероприятий такого уровня, — сказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

В ходе торжественного открытия центра по подготовке волонтеров состоится подписание соглашения о сотрудничестве между САФУ имени М.В. Ломоносова и Ассоциацией волонтёрских центров России.

Все желающие работать в качестве добровольных помощников на фестивале молодёжи и студентов смогут пройти онлайн-регистрацию, заполнив необходимую анкету. Каждый, кто зарегистируется в день открытия, получит подарок с символикой фестиваля, сообщает пресс-служба САФУ.

— На открытии центра будет присутствовать живой свидетель событий всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1957 года. Она расскажет, почему спустя 60 лет она решила стать «волонтёром мира», – рассказала руководитель центра по привлечению и подготовке волонтёров к всемирному фестивалю молодёжи и студентов Ирина Алферова.

Мероприятие начнётся в интеллектуальном центре САФУ (ул. Смольный Буян, 1) в 14:00, аудитория № 305.

Приглашается пресса.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области