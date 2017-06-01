ПМЭФ-2017: архангельская потребкооперация получила новый импульс для развития

На площадке Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации и правительством Архангельской области.

Подписи под документом поставили Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и председатель Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации Дмитрий Зубов.

Соглашение направлено на развитие потребительской кооперации Архангельской области.

В рамках совместной работы планируется проводить мероприятия, направленные на расширение сырьевой и материально-технической базы потребкооперации, внедрение прогрессивных технологий, модернизацию и повышение технического уровня предприятий, защиту и поддержку местных товаропроизводителей.

Стороны также намерены стимулировать закупки продукции и сырья у населения и местных сельхозпроизводителей с целью дальнейшей переработки и реализации.

— Для Русского Севера, для Архангельской области совместный труд – это давняя традиции, – отметил Игорь Орлов. – Только совместными усилиями поморы покоряли новые земли, ловили рыбу, били морского зверя. А потребительская кооперация была, по сути, инструментом выживания в непростых условиях. Поэтому подписание соглашения – это восстановление исторической справедливости.

Отметим, что в систему потребительской кооперации Архангельской области, которая в 2016 году отметила 125 лет, входят 116 организаций, представленных во всех муниципальных районах Архангельской области. Они обслуживают более 300 отдалённых и труднодоступных населённых пунктов.

Союз потребительских обществ является крупнейшим налогоплательщиком Архангельской области. В 2016 году организациями потребительской кооперации области внесено в бюджеты всех уровней налогов и сборов в сумме более 500 миллионов рублей.



— Реализовать это соглашение можно только совместными усилиями, – подчеркнул Дмитрий Зубов. – Сегодня мы распределили задачи между кооператорами, нашим Центральным союзом и региональной властью для их последующего решения.

В завершение встречи Дмитрий Зубов передал Игорю Орлову копию устава первого потребительского кооператива, созданного ссыльными декабристами в 1831 году – именно с этой даты отсчитывает свою историю российская потребкооперация.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области