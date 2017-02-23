Облизбирком напоминает о правилах предвыборной агитации

Областная избирательная комиссия напоминает о правилах участия средств массовой информации и полиграфических организаций в предвыборной агитации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 40 областного закона от 03.06.2003 № 170-22-ОЗ «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов» сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени или печатной площади должны быть опубликованы не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

Указанные сведения с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время или печатную площадь должны быть представлены в избирательную комиссию Архангельской области.

Такие же требования предъявляются пунктом 1 статьи 39 указанного областного закона к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов.

Сведения о размере и других условиях оплаты таких работ (услуг) должны быть опубликованы ими и представлены в избирательную комиссию Архангельской области в тот же срок. Невыполнение данных требований лишает права изготавливать указанные материалы.

В соответствии с календарным планом мероприятий на дополнительных выборах депутатов областного Собрания депутатов все эти действия необходимо осуществить не позднее 24 марта 2017 года.

Соответствующие сведения и экземпляр публикации должны быть направлены по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1, каб. 123 (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

По возникающим вопросам можно обратиться по телефону: (8182) 21-53-30.

Избирательная комиссия Архангельской области