Такую позицию обозначил губернатор Архангельской области по итогам заседания членов Президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики «О совершенствовании экономических механизмов осуществления «Северного завоза», которое состоялось под председательством первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Ивана Харченко в Москве.

Напомним, что с 2005 года функции «северного завоза» переданы субъектам РФ и осуществляются в 25 регионах. Общая смета за доставку грузов в труднодоступные районы страны, ежегодно составляют более 50 млрд рублей.

Помимо традиционных мероприятий по организации доставки грузов, участники встречи рассмотрели вопросы совершенствования координации поставок жизненно необходимых товаров для населения приарктических территорий.

В настоящий момент даже с учетом помощи федерации некоторые субъекты вынуждены использовать дорогие коммерческие кредиты. Оптимально использовать имеющиеся ресурсы, флот и финансовые средства, позволит создание в Арктике единого транспортного оператора, отметил Игорь Орлов:

«Грамотная логистика даст возможность снизить стоимость завоза необходимых грузов, а значит и цену, в том числе и на социально-значимые товары – лекарства, продукты, топливо, для конечного потребителя – жителей удалённых северных территорий».

Оптимизация транспортных потоков позволит значительно снизить государственные затраты.

Напомним, в 2016 году для решения логистических задач в Арктике между компаниями «Оборонлогистика», «Софрахт» и «Fesco» было подписано соглашение о создании центра управления перевозками по трассе Северного морского пути.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области