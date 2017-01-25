Студенты профтеха получили окончательную отсрочку от службы в армии

Изменились правила предоставления отсрочки студентам российских техникумов и колледжей от призыва на военную службу. Теперь она будет действовать на весь период обучения без ограничения по возрасту, которое существовало ранее.

Напомним, до 2017 года законодательные нормы предусматривали призыв студентов профтеха, которые ещё не закончили обучение. Например, это касалось ребят, которым исполнилось 20 лет.

Правила призыва были скорректированы в пользу обучающихся. С января 2017 года студенты организаций среднего профессионального образования получили право на отсрочку на весь период обучения.

— Эти изменения направлены на обеспечение более системной подготовки молодых людей, выбравших среднее профессиональное образование. Ранее были случаи, когда ребятам приходили повестки ещё до защиты дипломных работ. Несомненно, обновлённые правила предоставления отсрочки сделают более привлекательным получение рабочих профессий, – прокомментировал нововведения министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области