В Архангельске состоится чествование лучших педагогов Поморья

3 октября, в преддверии Дня учителя, в правительстве Архангельской области соберутся лучшие представители сферы регионального образования. Торжественная церемония чествования педагогов начнётся в 14 часов 30 минут.

Более 20 человек получат грамоты и благодарности. 13 педагогам будет присвоено звание «Почётный работник сферы образования РФ».

Напомним, День учителя в нашей стране официально стали отмечать 5 октября более 20 лет назад, хотя история этого праздника перешагнула полувековой юбилей.

Сегодня в сфере регионального образования работает свыше девяти тысяч педагогов, среди которых более двух тысяч человек в возрасте до 35 лет.

350 школ ежедневно открывают свои двери для юных северян, идущих за знаниями.

Торжественная церемония начнётся 3 октября в 14.30. Местом её проведения станет зал заседаний правительства Архангельской области (г. Архангельск, пр. Троицкий,49).



Приглашается пресса. Аккредитация по телефону: 8 (8182) 20-06-55.

Министерство образования и науки Архангельской области