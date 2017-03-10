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Архангельский специализированный дом ребёнка признан лучшим в России

10 марта 17:00 Общество Доступная среда Семья

Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики города Архангельска стал победителем конкурса Союза педиатров России. Он признан лучшим учреждением педиатрического профиля по итогам 2016 года.

Заслуженную награду главному врачу Ирине Кравцовой на XVIII съезде педиатров России вручил Леонид Рошаль.

С материнской любовью

За всероссийским признанием стоит титанический труд всего коллектива учреждения. Медицинские работники, педагоги, психологи и социальные работники ежеминутно находятся рядом с детьми.

Дом ребёнка представляет собой сложную структуру системы здравоохранения, где сочетается медицинская, педагогическая и социальная работа.

Сюда поступают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с тяжелыми заболеваниями и пороками развития. Все они с первых дней получают комплексную медицинскую помощь и реабилитацию.

Это даёт возможность поправить и укрепить здоровье в критические первые месяцы появления на свет. Поэтому коллектив прикладывает огромные усилия по раннему восстановлению здоровья малышей.

С материнской любовью и заботой выхаживают малышей, лечат от тяжёлых болезней, воспитывают по самым современным педагогическим методикам. Радуются первому шагу и первому слову ребёнка. Выполняют ту извечную женскую работу, что определена матери от природы.

Работа в команде – дети в семье

— Работа по принципу многопрофильной деятельности позволяет добиться лучших результатов в уходе и лечебно-диагностическом процессе, а самое главное сохранить семью, – рассказывает главный врач Ирина Кравцова. –Результатом общих усилий удалось значительно уменьшить количество отказов от детей, за период с 2008 по 2016 год устроены в семью 766 малышей

В доме ребёнка есть и группы дневного пребывания. Дети проходят реабилитацию в условиях дома ребёнка, а вечером возвращаются в семью. Благодаря этому имеется возможность сопровождать малыша и родителей, что является профилактикой отказов и лишения родительских прав родителей.

Проект «Как дома»: почти в семье

С 2015 года в специализированном доме ребёнка реализуется проект «Как дома». Малыши проживают в условиях, приближенных к семье, в группах не более семи человек.

Одна из особенностей дома ребенка – инклюзивность образования: одновременно в группе проживают здоровые и «особенные» дети.

На территории есть клумбы, теплица и небольшой огород, где летом ребята сами выращивают огурцы и редиску. Дети, даже самые маленькие, приобретают опыт социальной жизни, навыки и умения – как в семье.

По словам Ирины Кравцовой, самая большая награда – это видеть результат своего труда: счастливых детей и их родителей и быть уверенной в своём коллективе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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