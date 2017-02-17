На базе Северного (Арктического) федерального университета начался отбор волонтёров для работы на IV международном форуме «Арктика – территория диалога», который пройдет с 29 по 30 марта в Архангельске.

Планируется набрать около 200 добровольцев, между тем заявок поступило более 400. Отбор проходит в режиме онлайн. Чтобы стать волонтёром, нужно будет сдать специальный экзамен.

— Для нашего региона форум станет традиционным. Он будет проходить каждые два года. Нам нужна дружная и надёжная команда волонтёров, которая вместе пройдёт множество подобных мероприятий, – отметил начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

Студентка САФУ Яна Короткая давно работает в качестве волонтёра, но в мероприятии международного уровня будет принимать участие впервые.

— Это грандиозное международное мероприятие, где можно познакомиться с авторитетными экспертами, набраться опыта, чтобы в дальнейшем участвовать в других мероприятиях и фестивалях международного уровня, других форумах, проходящих у нас в городе, в России и, может быть, даже за рубежом, – поделилась своими впечатлениями Яна Короткая.

Добавим, что волонтёры в рамках работы форума будут задействованы во время встречи, регистрации и размещения гостей.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области