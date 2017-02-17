Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Волонтёры форума «Арктика – территория диалога» проходят обучение

17 февраля 16:30 Арктика – территория диалога Молодежь События

На базе Северного (Арктического) федерального университета начался отбор волонтёров для работы на IV международном форуме «Арктика – территория диалога», который пройдет с 29 по 30 марта в Архангельске

Планируется набрать около 200 добровольцев, между тем заявок поступило более 400. Отбор проходит в режиме онлайн. Чтобы стать волонтёром, нужно будет сдать специальный экзамен. 

— Для нашего региона форум станет традиционным. Он будет проходить каждые два года. Нам нужна дружная и надёжная команда волонтёров, которая вместе пройдёт множество подобных мероприятий, – отметил начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

Студентка САФУ Яна Короткая давно работает в качестве волонтёра, но в мероприятии международного уровня будет принимать участие впервые.

— Это грандиозное международное мероприятие, где можно познакомиться с авторитетными экспертами, набраться опыта, чтобы в дальнейшем участвовать в других мероприятиях и фестивалях международного уровня, других форумах, проходящих у нас в городе, в России и, может быть, даже за рубежом, – поделилась своими впечатлениями Яна Короткая.

Добавим, что волонтёры в рамках работы форума будут задействованы во время встречи, регистрации и размещения гостей.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области

Общество

17 февраля

Волон­тёры фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» про­хо­дят обучение

17 февраля

18 фев­раля в САФУ прой­дёт День откры­тых две­рей магист­ра­туры

17 февраля

Алек­сандр Терен­тьев завое­вал «брон­зу» на Олим­пийск­ом фестивале

17 февраля

Пило­ты сне­го­хо­дов пока­жут класс в устьянс­кой «Мали­нов­ке»

17 февраля

В Архан­гель­ске стар­това­ла бла­гот­вори­тель­ная акция «Ангелы Земли»

17 февраля

В Поморье дан старт неде­ли в под­дер­жку прав жертв прес­тупле­ний

16 февраля

Под­веде­ны итоги трид­цать вто­рой сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

16 февраля

Моло­дёжь Архан­гель­ской области отме­тит День рос­сийск­их сту­ден­ческ­их отрядов

16 февраля

Дарья Вдо­вина победи­ла на сорев­нова­ни­ях в Ижевске

16 февраля

Замес­тите­лем пред­седа­теля пра­витель­ства регио­на наз­на­чен Евге­ний Фоменко

16 февраля

Воп­росы раз­ви­тия инсти­тута упол­номо­чен­ных по пра­вам ребён­ка обсужда­ют в Архан­гель­ске

16 февраля

Соло­вец­кие школь­ники отпра­вились в Москву

16 февраля

Более 18 тысяч чело­век нас­читы­ва­ет груп­пир­ов­ка сил РСЧС в Арктике

16 февраля

Каде­ты Поморья высту­пят на смот­ре-кон­курсе «Бес­козыр­ка 2017»

16 февраля

Победи­те­лей кон­курса к Дню дико­го север­ного оленя наг­ра­дят в Архан­гель­ске

16 февраля

Тур­нир по хок­кею на вален­ках вновь прой­дёт на Соловках

16 февраля

В рам­ках меж­дуна­род­ного фору­ма в Архан­гель­ске прой­дут Аркти­чес­кие игры

15 февраля

Воп­росы помощи под­рос­ткам, всту­пив­шим в кон­фликт с зако­ном, обсуди­ли на выез­дном заседании

15 февраля

Моло­дые учи­теля Поморья учас­тву­ют в кон­курсе «Педа­гоги­чес­кий дебют 2017»

Похожие новости

17 февраля Общество

Волон­тёры фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» про­хо­дят обучение

17 февраля Экономика

Экспе­рты: Аркти­ка – тер­рито­рия биз­нес-раз­ви­тия

17 февраля Образование

Опреде­лены пер­вые участ­ни­ки моло­дёж­ного фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

16 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Мы дол­жны дос­тойно при­нять гос­тей аркти­чес­кого форума»

16 февраля Общество

В рам­ках меж­дуна­род­ного фору­ма в Архан­гель­ске прой­дут Аркти­чес­кие игры

14 февраля Губернатор

Тер­рито­рия нау­ки: выез­дное заседа­ние Гос­ком­ис­сии по Аркти­ке про­шло в Архан­гель­ске

14 февраля Губернатор

В Поморье прой­дёт меж­дуна­род­ный тур­нир «Бит­ва за Арктику»

14 февраля Экономика

На фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» рас­смо­трят перс­пе­ктивы энер­го­снаб­же­ния Заполярья

13 февраля Образование

В САФУ обсу­дят под­гот­ов­ку к заседа­нию Гос­ком­ис­сии по воп­ро­сам раз­ви­тия Аркти­ки в рам­ках меж­дуна­род­ного форума

11 февраля Общество

Аркти­чес­кий эко­но­ми­чес­кий совет соб­рался в Санкт-Пет­ер­бурге в пред­две­рии фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

8 февраля Общество

Сбор­ная Вель­ского райо­на – победи­тель Бело­мор­ских игр

7 февраля Экономика

Алек­сандр Пис­ку­нов: «Нель­зя рас­сма­тривать эко­но­ми­ку в отрыве от полити­ки и соци­оло­гии»

7 февраля Губернатор

Архан­гельск гото­вит­ся при­нять гос­тей меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия