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Первичное обучение по проектному управлению в муниципалитетах завершено

14 февраля 18:00 Экономика

С 20 января по 3 февраля 2017 года сотрудники агентства стратегических разработок завершили заключительный этап выездных семинаров по организации проектной деятельности в муниципальных образованиях Архангельской области.

Эта работа велась в рамках проекта «Внедрение проектного управления в исполнительных органах государственной власти Архангельской области».

Напомним, что первичное обучение для государственных служащих было проведено в ноябре 2016 года, а первые выезды в муниципальные образования состоялись, в соответствии с планом, в декабре 2016 года.

В январе 2017 года в семинарах приняли участие муниципальные служащие Северодвинска, Мирного, Приморского, Пинежского, Лешуконского, Красноборского, Ленского, Верхнетоемского, Виноградарского, Холмогорского, Шенкурского, Устьянского, Вельского, Коношского, Няндомского, Каргопольского и Плесецкого районов.

Обучение муниципальных служащих Мезенского и Онежского муниципальных районов пройдёт в рабочем порядке в течение февраля 2017 года на площадке агентства стратегических разработок.

Следующим этапом по формированию проектных компетенций государственных и муниципальных служащих станет прохождение базового уровня российской сертификации в области управления проектами. Для доступности её прохождения планируется создание регионального центра сертификации в сфере управления проектами.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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