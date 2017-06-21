С начала года в области высажено лесных культур на более чем 2 000 гектаров

В этом году в рамках работ по лесовосстановлению в Архангельской области планируется посадить более 11 млн сосен и елей

Это больше половины от запланированного на год. Работы проводятся силами арендаторов лесных участков, а также сотрудниками подведомственного областному минлеспрому ГАУ «Единый лесопожарный центр» в рамках выполнения госзадания.

Самые большие площади недавних вырубок, где теперь вновь зеленеют молодые сосны и ели – в Устьянском, Шенкурском, Плесецком и Каргопольском районах.

В Вельском районе на площади в семь гектаров высажены лесные культуры из сеянцев сосны с улучшенными генетическими характеристиками. Они значительно превосходят представителей своего вида по комплексу хозяйственно-ценных признаков.

При этом помимо показателей, связанных с ускоренным ростом и качеством древесины, обязательно учитывалась устойчивость деревьев к вредителям, болезням, неблагоприятным факторам среды, а также характер их плодоношения.

К осени эти плантации планируется перевести в категорию ПЛСУ (постоянный лесосеменной участок). Здесь будут собирать семена для выращивания элитных сеянцев.

Министерство природных ресурсов и ЛПК региона ведёт большую работу по улучшению качества посадок и развитию селекционно-семеноводческого направления. На данный момент Поморье полностью обеспечивает собственные потребности в посадочном материале.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области