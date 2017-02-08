«Лыжня России» стартует 11 февраля

Ежегодно одновременно во всех регионах России сотни тысяч любителей физкультуры, спорта и здорового образа жизни встают на лыжи. В субботу 11 февраля ровно в 12:00 будет дан старт главному спортивному событию зимы: всероссийской гонке «Лыжня России 2017».

Такие массовые забеги проводятся с 1982 года, а это значит, что в этом году «Лыжня России» пройдёт в 35-й раз.

— «Лыжня России» стартует в 25 городах и посёлках Поморья. Главный старт будет дан в Архангельске на Северной Двине в районе пересечения улиц Свободы и набережной Северной Двины. Победители каждого забега получат В этом году в Архангельск поступило пять тысяч номеров и шапочекдипломы, кубки и медали министерства спорта России, – отметил руководитель регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

Будет организовано пять забегов. Участники первых четырёх пробегут дистанцию 2000 метров, заключительный масс-старт для всех желающих составит 2017 метров.

— Всего в этом году к нам поступило пять тысяч номеров и шапочек. Две с половиной тысячи были распределены по городам и районам области, остальные выдаются в Архангельске. Даже если кому-то не хватит номера, нужно зарегистрироваться, чтобы попасть в итоговый протокол, – рассказал главный судья соревнований Игорь Кокорин.

Сотрудники лыжного стадиона им. В.С.Кузина на специальной технике уже начали готовить трассы на Северной Двине как для классического, так и для Победители каждого забега получат кубки и медали министерства спорта Россииконькового хода. Будет организована праздничная концертная программа, выездная торговля и полевая кухня.

— В последние годы интерес к спорту неизменно растет. Лыжные гонки – это самый народный вид спорта, поэтому мы ожидаем большое количество участников, – отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город Архангельск» Андрей Гибадуллин.

Заявки на участие в соревнованиях можно подать до 10 февраля. Их принимают с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 179 (ЦРС «Норд Арена»).

Пресс-служба ЦРС "Водник"