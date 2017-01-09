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Первая горбольница Архангельска получила лицензию на трансплантацию органов

9 января 15:15

Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич получила все необходимые документы на проведение операций по трансплантации органов и тканей. Первые операции запланированы на 2017 год.

Как рассказал главный врач Первой городской больницы Сергей Красильников, сегодня клиника оснащена всем оборудованием для проведения операций по пересадке органов, специалисты прошли обучение, а нормативно-правовая база приведена в соответствие с федеральным законодательством.

— Первые операции по пересадке почки мы планируем провести уже в этом году, – пояснил Сергей Красильников. – Кроме архангельских врачей участие в их проведении будут принимать специалисты из федеральных медицинских центров.

Главный врач подчеркнул, что на сегодняшний день в Архангельской области около 400 пациентов находятся на заместительной почечной терапии, более ста из них нуждаются в трансплантации.

До сих пор операции по пересадке органов северяне могли сделать только в федеральных клиниках, при этом за 2016 год такую возможность получили всего два человека.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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