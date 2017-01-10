ТОС «Чамово» делится опытом возрождения северной деревни

С 2007 года ТОС «Чамово» из Виноградовского района реализовал множество проектов, направленных на обустройство деревни, в честь которой назван.

В течение трёх последних лет проекты ТОС «Чамово» – «Малая родина. Наше наследие…» и «Гостевой дом деревни Чамово» – становились победителями ТОС «Чамово» – один из первых ТОС Виноградовского района. Он был создан в 2007 году. В 2007, 2014, 2016 годах становился победителем конкурса «Лучший ТОС Архангельской области»районного конкурса проектов развития территории и получали государственные субсидии.

В 2014 году общественники начали строительство гостевого дома, и в прошлом году, 31 июля состоялось его торжественное открытие.

В одной из комнат гостевого дома располагается местный музей. С 2015 года здесь проходят экскурсии, где гостей угощают чаем из самовара и шаньгами, проводят мастер-классы по народным промыслам.

Силами ТОС в деревне ремонтируется старая церковь Космы и ДамианаСилами ТОС в деревне ремонтируется старая церковь Космы и Дамиана. Вставлены окна, двери, отремонтирована крыша.

Также общественники занимаются благоустройством, ведут шефство над малообеспеченными жителями деревни, организуют массовый отдых жителей.

По словам директора департамента по местному самоуправлению Натальи Кадашовой, председатель ТОС «Чамово» Галина Устинова охотно делится опытом и воодушевляет жителей соседних деревень на реализацию общественных инициатив.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области