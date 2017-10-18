Финансовая грамотность для отдыхающих: новое о кредитах и картах узнали гости «Родника» и «Беломорья»

Более ста отдыхающих центра реабилитации «Родник» и санатория «Беломорье» приняли участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности для представителей старшего возраста.

Специалист отдела правового обеспечения консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Архангельской области Нелли Хохлова рассказала аудитории о том, как правильно читать кредитный договор, прежде чем поставить под ним свою подпись и о том, как необходимо себя вести, если в силу изменившихся жизненных обстоятельств у вас нет возможности вовремя и в полном объёме вносить кредитные платежи.



Очень важными для представителей старшего возраста являются и вопросы финансовой безопасности. Поэтому одно из выступлений было посвящено правилам пользования банковскими картами.

Дипломированный финансовый консультант, кандидат экономических наук Дмитрий Баскаков рассказал аудитории о возможностях, которые открывают дебетовая и кредитная карты, и остановился на основных правилах, которых нужно придерживаться, чтобы сбережения были в безопасности.

Сотрудники полиции рассказывали пенсионерам о том, с какими видами мобильных мошенничеств они могут столкнуться и как правильно себя вести в этих ситуациях.

Поскольку раскрывать подобные преступления очень сложно, служители закона призвали слушателей быть бдительными и ни в коем случае не переводить деньги на незнакомые телефонные номера и карты.

Лекторы ответили на вопросы и разобрали конкретные жизненные ситуации.

Напомним, что мероприятия «Вечер финансовой безопасности» и «Школа финансовой грамотности» проводятся в рамках реализации региональной программы по повышению уровня финансовой грамотности населения Архангельской области.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области