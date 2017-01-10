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До 31 декабря 2018 года продлена выплата регионального материнского капитала

10 января 17:30 Семья

Выплата регионального материнского капитала в связи с рождением третьего ребенка продлена до 31 декабря 2018 года. Размер этой единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей.

Напомним, что региональный семейный капитал начали выдавать в регионе с 1 января 2012 года одному из родителей (усыновителей) по их выбору, единственному родителю (усыновителю), родившему (усыновившему) третьего ребенка или последующих детей. С 1 января 2014 года выплаты полагались также приёмным родителям, взявшим на воспитание в семью третьего ребёнка.

Завершение выплат изначально было запланировано на декабрь 2016 года, что совпадает со сроком завершения выдачи федеральных сертификатов.

Однако правительством Архангельской области принято решение продлить выплату регионального материнского капитала по аналогии с федеральной программой по 31 декабря 2018 года включительно.

Средства выплачиваются гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Архангельской области не менее трёх лет. Выплата производится одному из родителей родившему (усыновившему) третьего ребенка или последующих детей.

— Эти деньги выдаются на личные нужды заявителя и его семьи, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Региональный материнский капитал представляет собой единовременную выплату, на которую может претендовать семья с тремя и более несовершеннолетними детьми. Выплата осуществляется одной семье только один раз.

Лица, претендующие на выплату капитала, подают заявление и документы, подтверждающие право на его предоставление в отделение социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) по установленной форме.

Подробную информацию о назначении и выплате регионального материнского (семейного) капитала можно получить в отделениях социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) многодетной семьи. Информация также размещена на стендах отделений социальной защиты населения.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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