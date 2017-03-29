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Евгений Фоменко:
«Будем добиваться, чтобы жизненно важные интересы рыболовецких колхозов учли в полной мере»

29 марта 18:30 Арктика – территория диалога Промышленность Агропром

Ситуация с выделением квот рыболовецким колхозам Поморья стала главной темой обсуждения в ходе рабочей встречи представителей федеральной и региональной власти, приуроченной к проведению в Архангельске международного форума «Арктика – территория диалога».

Участие приняли заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, а также представители профильных организаций.

Открывая встречу, Василий Соколов отметил:

«Архангельская область – исконно рыбацкий край. Здесь под руководством губернатора Игоря Орлова создана энергичная команда, которая честно и по-деловому подходит к решению вопросов рыбного хозяйства. С этой командой мы всегда находим взаимопонимание».

На сегодняшний день правительство области больше всего заинтересовано найти взаимопонимание с федеральным центром в вопросе поддержки поморских рыболовецких колхозов. Речь – не просто о выживании 11 предприятий.

Как подчеркнул Евгений Фоменко, рыбколхозы – это градообразующие для поморских деревень предприятия. От того, насколько эффективно они ведут свою деятельность, зависит благополучие жителей: рабочие места,  пополнение бюджетов, реализация социальных проектов.

Заместитель председателя правительства региона напомнил: Архангельская область предлагает внести дополнения в проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении порядка отбора инвестиционных проектов и распределения квот.

В частности, включить в качестве объектов инвестиций среднетоннажные и малотоннажные суда, технические параметры которых позволили бы рыболовецким колхозам Поморья претендовать на получение квот на инвестиционные цели.

Василий Соколов ответил, что проект этого документа – уже в высокой степени готовности, но вместе с тем, правительство Поморья представило  разумные обоснования по включению среднетоннажных судов в объекты инвестиций.

По итогам обсуждения Евгений Фоменко подчеркнул:

«Правительство региона будет продолжать работу, направленную на то, чтобы жизненно важные интересы поморских рыболовецких колхозов были учтены в полной мере».

Участники встречи также обсудили развитие в Архангельской области такого направления как аквакультуры, иначе говоря, искусственное рыборазведение. Намечено предпринять ряд мер для привлечения инвесторов в эту сферу.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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