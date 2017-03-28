Телемедицине пророчат большое арктическое будущее

Одним из наиболее востребованных направлений развития телекоммуникационного сектора российской Арктики станет телемедицина. Об этом сегодня на молодёжном форуме «Арктика. Сделано в России» заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

— Быстрее всего свою востребованность в Арктике докажет именно телемедицина, – заявил Волин.

По его словам, «на каждой буровой установке невозможно установить современный медпункт и нанять квалифицированных специалистов», в связи с чем внедрение телемедицины станет ответом на проблему удалённости пациентов от врачей в арктических регионах России.

— Уже сегодня существуют такие приложения, которые позволяют брать различные анализы и при наличии соответствующих коммуникаций отправить данные в медицинский центр, – отметил замглавы Минкомсвязи.

Напомним, ранее в своём Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин назвал повсеместное внедрение телемедицины одним из приоритетов в здравоохранении на 2017 год.

Международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», который собрал молодых ученых и специалистов, чья сфера интересов связана с изучением арктических регионов России, проходит в Архангельске с 27 марта по 2 апреля.

Участниками форума стали 150 молодых представителей российской науки, 10 из которых также являются представителями коренных малочисленных народов севера, а также 25 иностранцев из стран Арктического совета, Италии, Китая, Германии и ряда других государств.

Молодёжный форум «Арктика. Сделано в России» в 2017 году проходит в рамках международного форума «Арктика – территория диалога».

Пресс-служба международного молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России»