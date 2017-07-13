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Онежское «Коромысло помыслов»: путь к развитию северной деревни

13 июля 15:45 Молодежь

Развитие сельских территорий легло в основу проекта «Коромысло помыслов», который представили участники от Архангельской области на III всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида 2017».

В этом году форум разделен на восемь тематических смен, которые объединяют более трёх тысяч молодых людей из всех регионов страны. Первыми участниками «Тавриды» стали молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты. Среди них – три представителя Онежского района.

В приветственном слове к участникам форума «Таврида 2017» обратился Президент Владимир Путин отметил, что форум стал по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодёжи, искренне увлечённой интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу.

От слов – к делу

Именно на конкретный результат направлена идея проекта регионального студенческого форума «Коромысло помыслов», который родился в творческой лаборатории одной из шести школ первой смены «Тавриды». Его инициатором Проект «Коромысло помыслов» родился в творческой лаборатории одной из шести школ первой смены «Тавриды»выступила заведующая отделом по работе с молодёжью Онежского МКЦ Татьяна Третьякова.

Главным куратором направления выступил президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов. 

Напомним, членами этой ассоциации уже стали деревни Кимжа Мезенского района и Ошевенский Погост Каргопольского района. Одним из кандидатов является и онежское село Ворзогоры.

— В рамках регионального молодёжного форума «Коромысло помыслов», который можно провести непосредственно в населённом пункте, его участники получили бы возможность познакомиться с жизнью и бытом местного населения, культурными и архитектурными особенностями территории, определить круг проблем, которые можно было бы решить с помощью волонтёрской или проектной деятельности, – отметила Татьяна Третьякова.

Баланс интересов

Проект прошёл защиту на слушаниях «Тавриды» и им уже заинтересовались как в Ассоциации самых красивых деревень России и «Росмолодёжи».

— В названии «Коромысло помыслов» заложен символ баланса интересов населения тех территорий, которые существуют веками, и нового поколения, – отметил глава Онежского района Павел Смагин. – Идея подключения студентов к раскрытию исторического, туристического, любого другого потенциала северной деревни очень интересна. Такой форум может объединить многие территории, которые заинтересованы в развитии.

Деревни и села Архангельской области, расположенные на территориях, вошедших в состав Арктической зоны РФ, сосредоточили в себе многовековую культуру и самобытность Русской Арктики, подчёркнул представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

— Проект «Коромысло помыслов» позволит инициативной молодёжи региона познакомиться с наследием и потенциалом сельских поселений, осмыслить и оценить возможности их развития, сформулировать проектные идеи и предложения, лично предпринять конкретные шаги по повышению качества жизни местного населения, – уверен он.

Свежий взгляд

Делегации Архангельской области в этом году принимают участие во всех федеральных форумах, которые проходят в России: «Территория смыслов» на Клязьме,  «Балтийский Артек» в Калининграде, и, конечно, крымской «Тавриде».

— Идеи, которые появляются на этих форумах, действительно востребованы на территории нашей области, – отметил начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев. – Они Зерно идеи, которое зародилось на «Тавриде», позволит её авторам написать заявку и на региональный конкурс проектовобладают особой формой и смыслом, потому что рождаются в молодёжной среде, среди тех, кто живёт на конкретных территориях. Они подкреплены компетенциями профессионального сообщества, потому что на «Тавриде» собираются федеральные эксперты всей страны.

Григорий Ковалёв уверен: зерно идеи, которое зародилось на «Тавриде», позволит её авторам написать заявку и на региональный конкурс проектов, который пройдёт в начале следующего года.

— Это позволит реализовать замысел на территории Онежского района и в дальнейшем тиражировать на другие муниципальные образования области, – заявил Григорий Ковалёв.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

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