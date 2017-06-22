В регионе стартовала декада Международного дня социального бизнеса

Международный день социального бизнеса отмечается 28 июня. В России его отметят в юбилейный, пятый раз.

Ответственным организатором акции в Архангельской области является фонд «Наше будущее». В рамках декады запланированы мероприятия, направленные на популяризацию социального предпринимательства и обмен опытом между представителями этого особенного вида бизнеса.

В программе декады – множество мероприятий. Так, Северный (Арктический) федеральный университет организует круглый стол «Народный университет как социальный проект по адаптации лиц «серебряного» возраста к новым условиям жизни». Блок, посвящённый социальному бизнесу, войдёт в семинар «Основы Международный день социального бизнеса был учреждён в 2010 году по инициативе нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса. В Россию праздник пришёл в 2012 году. В прошлом году День социального предпринимательства отметили в 32 регионах, в рамках декады МДСБ состоялось 90 мероприятий, участие в которых приняли более 110 тысяч человек.предпринимательской деятельности», который готовит Архангельский региональный бизнес-инкубатор.

В Пинеге состоится встреча директора Архангельского центра социальных технологий «Гарант» с активными гражданами и представителями социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Тема дискуссии – «Как повлиять на качество жизни жителя Пинеги?».

Отметим, что системная работа, направленная на вовлечение социального предпринимательства в решение социально-значимых проблем и обслуживание населения, ведётся сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне.

— Выступая на пленарном заседании форума социальных инноваций регионов, министр экономического развития России Максим Орешкин отметил Архангельскую область как один из субъектов Федерации, лидирующих в работе, направленной на создание базовых условий по обеспечению доступа социально-ориентированных НКО к предоставлению услуг в социальной сфере, – сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Глава регионального ведомства подчеркнул, что для бизнеса это возможность существенного расширения сферы деятельности, для области – предпосылки к качественному изменению услуг, предоставляемых в социальной сфере, а также создание новых рабочих мест.

Региональный представитель фонда «Наше будущее» Светлана Бызова отметила, что в Архангельской области появляется все больше социальных В этом году регион был отмечен премией «Импульс добра». Архангельская область стала лауреатом в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства». Как было отмечено на церемонии награждения, в Поморье на протяжении многих лет осуществляется разноплановая поддержка социального бизнеса.предпринимателей.

В региональный реестр фонда «Наше будущее», по данным на 1 июня 2017 года, входят 180 предприятий малого бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

— Плодотворное взаимодействие у фонда сложилось с органами исполнительной власти региона. Например, при поддержке министерств культуры и экономического развития была реализована программа «Энергия успеха» по развитию женского предпринимательства в сфере сохранения народных культурных традиций, – отметила Светлана Бызова.

Также она подчеркнула значимость проводимых в Архангельской области деловых мероприятий, на которых поднимается тема социального бизнеса.

— В регионе действуют различные программы поддержки социального предпринимательства: в моногородах проводятся конкурсы на предоставление субсидий, на территории всей области доступны меры возвратной поддержки, – сообщил Семён Вуйменков. – Отмечу, что задействованы и иные механизмы. Например, в 2017 году предусмотрено 15 миллионов рублей на компенсацию предоставления социальных услуг юридическими лицами, включёнными в реестр поставщиков данных услуг.

Министерство экономического развития Архангельской области