На первенстве мира по пулевой стрельбе в немецком Зуле юниоры сборной России одержали победу в командном зачете в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров».

Спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта Михаил Исаков в команде с Александром Петровым из Республики Саха (Якутия) и Антоном Аристарховым из Московской области в квалификации попали 1724 очка и завоевали «золото».

Второе место заняли стрелки из Южной Кореи, замкнули тройку лидеров спортсмены из Индии.

— Наша юниорская сборная показала всему миру слаженность, высокий профессионализм и силу характера. В России немало молодых талантливых спортсменов, продолжающих лучшие традиции отечественной школы стрелкового спорта, — сказал директор РЦСП «Поморье» Вячеслав Паникар. — Отдельные поздравления Михаилу Исакову и его тренеру Александру Поздееву. Уверен, что они и впредь будут стремиться к новым спортивным вершинам и достойно представлять Архангельскую область и Россию на международных аренах.

Агентство по спорту Архангельской области