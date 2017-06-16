СМИ приглашают на пресс-конференцию регионального уполномоченного по правам человека

19 июня в 12:00 в конференц-зале агентства по печати и СМИ по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, 49 состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Архангельской области Любови Анисимовой.

Мероприятие проводится в преддверии представления ежегодного доклада уполномоченного депутатам Архангельского областного Собрания.

Любовь Анисимова расскажет журналистам о количестве и тематике поступивших за прошлый год обращений, деятельности по восстановлению нарушенных прав человека, а также приоритетных направлениях работы.

В частности, будет представлен специальный доклад «Актуальные вопросы соблюдения жилищных прав граждан в Архангельской области».

Аккредитация для СМИ по телефону: (8182) 20-06-55 до 10:30 19 июня.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области