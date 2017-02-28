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Беломорские игры станут частью спортивной программы форума «Арктика – территория диалога»

28 февраля 14:45 Арктика – территория диалога Спорт

К международному форуму «Арктика – территория диалога» будет приурочен грандиозный спортивный праздник – Арктические игры.

— Одним из мероприятий в расписании Арктических игр, приуроченных к форуму, станут традиционные Беломорские игры, которые проводятся на Русском Севере с 1962 года, – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В этом году Беломорские игры проходят уже в пятьдесят первый раз. Третий год подряд они включены в календарный план Министерства спорта РФ.

— В этом году впервые за много лет положение о Беломорских играх утверждено в Минспорта за полтора месяца до начала турнира. Проработаны все вопросы проживания и питания, – заявил Александр Кузнецов. – Так что можно сказать, что и подготовка к Арктическим играм идёт с опережением графика.

Как и в прошлом году, на Беломорских играх спортсмены будут состязаться в пяти видах спорта: спортивное ориентирование, лыжные гонки, фигурное катание, хоккей с мячом (мини) и хоккей. Соревнования пройдут с 22 марта по 3 апреля в Архангельске и Северодвинске.

Агентство по спорту Архангельской области

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